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AGİT Dönem Başkanı Osmani, Bosna Hersek'i ziyaret etti

AGİT Dönem Başkanı Osmani, Bosna Hersek'i ziyaret etti

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Dönem Başkanı ve Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Bujar Osmani, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da temaslarda bulundu.

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Saraybosna'daki temasları kapsamında Osmani, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic ile basın toplantısı düzenledi.

Osmani, AGİT Dönem Başkanlığı görevi boyunca yolsuzlukla mücadelenin ilk sırada bulunacağını vurgulayarak, "Yolsuzlukla mücadele, bölge için kilit öncelik. AGİT de bu yönde oldukça önemli çalışmalar yürütüyor. AGİT, bu yönde Bosna Hersek'e yardımcı olmaya devam edecek." ifadesini kullandı.

AGİT ve Bosna Hersek işbirliğini ele aldıklarını aktaran Osmani, özellikle ülkede 1992-1995'te yaşanan savaşın ardından AGİT'in Bosna Hersek'te önemli faaliyetler yaptığını kaydetti.

Konakovic de AGİT'in Bosna Hersek için büyük önem taşıdığına işaret ederek, "Bugün de Ukrayna'daki savaş zamanında AGİT çok daha büyük önem arz ediyor." dedi.

Osmani, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyelerince de kabul edildi.

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