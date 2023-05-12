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Kocaeli Gölcük'e Açık Hava Denizcilik Müzesi yapılacak

Kocaeli Gölcük'e Açık Hava Denizcilik Müzesi yapılacak

KOCAELİ'nin GÖLCÜK ilçesinde Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük'e Açık Hava Denizcilik Müzesi yapılacağını açıkladı.

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Açık Hava Denizcilik Müzesi'ne ilişkin detayları paylaşan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Gölcük Belediyesi ile Milli Savunma Bakanlığı arasında, 2017 yılında yapılan protokol sonucu, mülkiyeti Gölcük Belediyesi'ne devredilen 46 dönümlük alanın, denizle bağlantısı bulunmuyordu. Gölcük Belediyesi'nin, Milli Savunma Bakanlığı nezdinde yaptığı görüşmeler neticesinde 46 dönümlük alanın kuzeyinde yer alan, Beyoğlu Deresi'ne sınır 4 dönümlük alanın da devralınmasıyla, Donanma Parkı 50 dönüme çıkarak, İzmit Körfezi ile buluşmuş oldu. Gölcük Belediyesi'nin Milli Savunma Bakanlığı Lojistik Genel Müdürlüğü nezdinde yaptığı görüşme ve yazışmalar neticesinde yeni devralınan 4 dönümlük alana, Donanma Komutanlığı içerisindeki açık alanda sergilenen askeri objelerin taşınmasıyla, denizciliğin sevdirilmesi ve tanıtılmasına katkı sağlanması amacıyla Açık Hava Denizcilik Müzesi yapılacak" dedi.

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