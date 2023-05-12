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Kırklareli'nden deprem bölgesine yardımlar sürüyor

Kırklareli'nden deprem bölgesine yardımlar sürüyor

Kırklareli'nden Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin etkilendiği kentlere yönelik yardım ve destekler sürüyor.

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Valilik öncülüğünde afetzedelerin gıda ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla başlatılan kampanyada, hayırseverlerin nakdi yardımları ile alınan gıda ürünleri paketlenerek kamyona yüklendi.

Kamyon, Hızırbey Cami önünde düzenlenen törende edilen duanın ardından deprem bölgesine gönderildi.

Vali Birol Ekici, deprem bölgesine en çok yardım eden kentlerin başında Kırklareli'nin geldiğini söyledi.

Depremin meydana geldiği ilk hafta 8 milyon yardım gönderildiğini anlatan Ekici, yardım kampanyasının sürdüğünü sözlerine ekledi.

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