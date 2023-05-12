AK Parti'den Erdoğan'ın oy oranına ilişkin açıklama! Ali İhsan Yavuz:Sahanın nabzına baktığımda...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçişimizin ardından ilk seçim" dedi ve Erdoğan'ın oy oranına ilişkin öngörüsünü paylaştı. Yavuz, "Sayın Cumhurbaşkanımızın alacağı oy oranı bir önceki seçimlerden daha aşağı olmayacak" dedi.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, parti genel merkezinde seçim günü hazırlıklarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Bir yandan seçimleri geçiriyoruz herkes çalışıyor bir yandan da şunu söylemek istiyorum. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçişimizin ardından ilk seçim. O da test ediliyor." dedi ve şöyle devam etti:

"Hükümet Sistemi durup dururken ortaya çıkmadı. İlk seçim olacak pazar günü sonucu görecek. Her dönem öngörüde bulunuyoruz. Sahanın nabzına baktığımda, anketlerin dilini okumaya çalıştığımızda Sayın Cumhurbaşkanımızın alacağı oy oranının bir önceki seçimlerden daha aşağı olmayacağını öngörüyorum. Ak Parti'nin oylarının da 2018'deki seçimdeki oy oranlarından daha aşağı olmayacağını bize gösteriyor."