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AK Parti'den Erdoğan'ın oy oranına ilişkin açıklama! Ali İhsan Yavuz:Sahanın nabzına baktığımda...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
AK Parti'den Erdoğan'ın oy oranına ilişkin açıklama! Ali İhsan Yavuz:Sahanın nabzına baktığımda...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçişimizin ardından ilk seçim" dedi ve Erdoğan'ın oy oranına ilişkin öngörüsünü paylaştı. Yavuz, "Sayın Cumhurbaşkanımızın alacağı oy oranı bir önceki seçimlerden daha aşağı olmayacak" dedi.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, parti genel merkezinde seçim günü hazırlıklarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Bir yandan seçimleri geçiriyoruz herkes çalışıyor bir yandan da şunu söylemek istiyorum. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçişimizin ardından ilk seçim. O da test ediliyor." dedi ve şöyle devam etti:

"Hükümet Sistemi durup dururken ortaya çıkmadı. İlk seçim olacak pazar günü sonucu görecek. Her dönem öngörüde bulunuyoruz. Sahanın nabzına baktığımda, anketlerin dilini okumaya çalıştığımızda Sayın Cumhurbaşkanımızın alacağı oy oranının bir önceki seçimlerden daha aşağı olmayacağını öngörüyorum. Ak Parti'nin oylarının da 2018'deki seçimdeki oy oranlarından daha aşağı olmayacağını bize gösteriyor."

"Oy pusulasının değişme şansı yok"

"Muharrem İnce’nin bu yarışın sonuna kadar devam etmesini isterdik. Birtakım linç girişimleri sonucu veya linç girişimlerinin yansımasıyla birlikte olup biten ortada. Bu şekil çekilmeyi arzu etmezdik. Bir şekilde oy verildi yurt dışında. Oy pusulasının değişme şansı yok."

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