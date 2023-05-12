BIST 4.848
DOLAR 19,59
EURO 21,54
ALTIN 1.263,26
HABER /  GÜNCEL

Amazon.com.tr'nin Anneler Günü Kampanyası'nda son 2 gün

Amazon.com.tr'nin Anneler Günü Kampanyası'nda son 2 gün

Amazon.com.tr'nin Anneler Günü Kampanyası'nda geniş hediye seçenekleri ile özel fırsatlar sunuluyor.

Abone ol

Amazon.com.tr'den yapılan açıklamaya göre, Anneler Günü'nde, anneleri mutlu etmek için hala aradığı hediyeyi bulamayanlar henüz geç kalmadı.

Amazon.com.tr'nin 13 Mayıs'a kadar geçerli Anneler Günü kampanyasında her zevke uygun hediye alternatifi bulunuyor.

Kampanya kapsamında L'oreal, Electrolux, Philips, Bose, Karaca, Zwilling gibi markalara ait giyimden kişisel bakıma, güzellikten ev ve mutfak ürünlerine kadar annelerin her zevkine veya ihtiyacına uygun ürünler, indirimlerle Amazon.com.tr müşterilerine sunuluyor.

Aynı zamanda Amazon Türkiye, Anneler Günü kampanyası kapsamında "tüm anneler gülümsesin" diye, depremden etkilenen aileler için Toplum Gönüllüleri Vakfı'na (TOG) destek sağlıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Pakistan'da eski Başbakan İmran Han'a 2 haftalık geçici kefalet!
Pakistan'da eski Başbakan İmran Han'a 2 haftalık geçici kefalet!
İsrail ve Filistinli gruplar arasındaki ateşkes görüşmeleri sürüyor
İsrail ve Filistinli gruplar arasındaki ateşkes görüşmeleri sürüyor
Memleket Partisi'nde toplu istifa! Bakın kimi destekleyecekler
Memleket Partisi'nde toplu istifa! Bakın kimi destekleyecekler
Filistinli gruplar ile İsrail arasındaki ateşkes görüşmeleri sürüyor
Filistinli gruplar ile İsrail arasındaki ateşkes görüşmeleri sürüyor
Ümit Özdağ'a Gaziantep'te büyük şok! Suriyeli diyaloğu olay oldu: Hiç birine aldırış etmedi!
Ümit Özdağ'a Gaziantep'te büyük şok! Suriyeli diyaloğu olay oldu: Hiç birine aldırış etmedi!
Ankara'da 7 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi
Ankara'da 7 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi
Sandık kurulu başkanlarına seçimde kullanılacak malzeme torbaları dağıtıldı
Sandık kurulu başkanlarına seçimde kullanılacak malzeme torbaları dağıtıldı
Şişli'de kayınpederini öldürmüştü! O damat son sözünde bakın ne söyledi
Şişli'de kayınpederini öldürmüştü! O damat son sözünde bakın ne söyledi
Piyasalarda gün ortası
Piyasalarda gün ortası
229 milyon liralık vurgun yapan çete çökertildi! Liderinden şaşırtan ifade: "Ben de mağdurum"
229 milyon liralık vurgun yapan çete çökertildi! Liderinden şaşırtan ifade: "Ben de mağdurum"
Rusya'dan seçime müdahale iddialarına ilişkin açıklama
Rusya'dan seçime müdahale iddialarına ilişkin açıklama
Taşradaki gümrük personelinin kıyafeti değişiyor
Taşradaki gümrük personelinin kıyafeti değişiyor