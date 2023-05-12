Amazon.com.tr'nin Anneler Günü Kampanyası'nda son 2 gün

Amazon.com.tr'nin Anneler Günü Kampanyası'nda geniş hediye seçenekleri ile özel fırsatlar sunuluyor.

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Amazon.com.tr'den yapılan açıklamaya göre, Anneler Günü'nde, anneleri mutlu etmek için hala aradığı hediyeyi bulamayanlar henüz geç kalmadı.

Amazon.com.tr'nin 13 Mayıs'a kadar geçerli Anneler Günü kampanyasında her zevke uygun hediye alternatifi bulunuyor.

Kampanya kapsamında L'oreal, Electrolux, Philips, Bose, Karaca, Zwilling gibi markalara ait giyimden kişisel bakıma, güzellikten ev ve mutfak ürünlerine kadar annelerin her zevkine veya ihtiyacına uygun ürünler, indirimlerle Amazon.com.tr müşterilerine sunuluyor.

Aynı zamanda Amazon Türkiye, Anneler Günü kampanyası kapsamında "tüm anneler gülümsesin" diye, depremden etkilenen aileler için Toplum Gönüllüleri Vakfı'na (TOG) destek sağlıyor.