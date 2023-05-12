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Şişli'de kayınpederini öldürmüştü! O damat son sözünde bakın ne söyledi

Şişli'de kayınpederini öldürmüştü! O damat son sözünde bakın ne söyledi

İSTANBUL Şişli'de amcası olan kayınpederini pompalı tüfekle öldüren damat müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Ersin Sertçelik, maktulün ailesi ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, cumhuriyet savcısının bir önceki celse verdiği mütalaaya karşı görüşü sorulan müştekiler, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Müşteki avukatı Kamuran Çıvgın ise mütalaaya katıldıklarını belirterek, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

"Çok pişmanım"

Sanık Ersin Sertçelik ise savunmasında, "Bu işte tasarlama yok, yalan beyanda bulunuyorlar. Çok pişmanım önceki savunmalarımı tekrar ediyorum." dedi.

Ersin Sertçelik'in avukatı Rıdvan Baybars de müvekkilinin öldürme eylemini tasarlamadığını savunarak, haksız tahrik indirimi uygulanmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Sertçelik'in kasten öldürmek suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

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