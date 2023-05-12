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Filistinli gruplar ile İsrail arasındaki ateşkes görüşmeleri sürüyor

Filistinli gruplar ile İsrail arasındaki ateşkes görüşmeleri sürüyor

Kahire'deki görüşmelerde İslami Cihad'ın "İsrail'in suikast politikasına son vermesi için garantiler" istediği, İsrail'in ise bu politikasından taviz vermeyi reddettiği belirtiliyor

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İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik hava saldırıları sürerken Filistinli gruplar ile İsrail arasındaki ateşkes görüşmeleri Mısır'ın başkenti Kahire'de devam ediyor.


Filistinli kaynaklardan alınan bilgiye göre, İslami Cihad Hareketi'nin Siyasi Büro Başkanı Muhammed el-Hindi, ateşkes görüşmelerine katılmak üzere dün Kahire'ye geldi.


Hindi'nin de katıldığı Kahire'deki ateşkes görüşmelerinin bugün de devam etmesi bekleniyor.

Ateşkes görüşmelerinde İslami Cihad'ın "İsrail'in suikast politikasına son vermesi için garantiler" istediği, İsrail'in ise bu politikasından taviz vermeyi reddettiği ifade ediliyor.


Görüşmelerin içeriğine ilişkin ayrıntı verilmezken müzakerelerin "yoğun ve ciddi" şekilde ilerlediği belirtiliyor.


İslami Cihad Hareketi Sözcüsü Davud Şihab, dün AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gazze'de ateşkese varmak için İsrail'in suikastlarını durdurmaya mecbur bırakılması gerektiğini" söylemişti.


- Ne olmuştu?

İsrail ordusu 9 Mayıs Salı günü sabaha karşı İslami Cihad Hareketi'nin lider kadrosunu hedef aldığını savunarak abluka altındaki Gazze'ye saldırı başlatmıştı.

İsrail saldırılarında şu ana kadar 6'sı çocuk 3'ü kadın olmak üzere 31 Filistinli hayatını kaybetmiş, 32'si çocuk 17'si kadın 93 Filistinli de yaralanmıştı.


İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda öldürülenler arasında İslami Cihad'ın üst düzey kadrosundan 5 isim de yer alırken, Filistinli gruplar ise bu saldırılara Gazze'den İsrail'e yüzlerce roket ve havan mermisi atarak karşılık veriyor.

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