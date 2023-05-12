Ümit Özdağ'a Gaziantep'te büyük şok! Suriyeli diyaloğu olay oldu: Hiç birine aldırış etmedi!

Ata İttifakı'nı destekleyen Zafer Partisi'nin Genel Başkanı Ümit Özdağ, seçim gezisini sürdürdüğü Gaziantep'te girdiği bir iş yerinde "Suriyelileri göndereceğiz" söyleminin ardından büyük bir şok yaşadı. "Biz seçildikten sonra Suriyeliler vatanlarına dönecekler" diyen Özdağ'a bir kadın, "İster dönsünler ister dönmesinler" cevabını verdi. Kendini ikna etmeye çalışan heyetin sözlerine aldırış etmeyen kadın "Erdoğan giderse Türkiye'de biter" diyerek dükkandan ayrıldı. İşte o anlar...

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Gaziantep'in Nizip ilçesinde seçim ziyaretlerini sürdüren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, girdiği bir kuyumcu dükkanında Suriyelileri göndereceklerini söyledi.

Özdağ, "Biz seçildikten sonra Suriyeliler vatanlarına dönecekler" dedi. Bu esnada kuyumcuda müşteri olarak bulunan bir kadın, "İster dönsünler ister dönmesinler" cevabını verdi.

Bunun üzerine ise Ümit Özdağ kadının omuzlarına dokunarak, "Dönsünler, dönsünler" diyerek ikna etti. Bazı partililerin de, "Dönsünler, dönsünler" söylemlerine aldırış etmeyen kadın Özdağ'a bu defa, "AK Partili misiniz, yoksa CHP'limi siniz" diye sordu. Özdağ ise "İkisi de değiliz. İkisinin de candaşı değiliz, ikisine de karşıyız. Hem Kemal'i yollayacağız, hem Recep Tayyip'i yollayacağız, hem de Suriyelileri yollayacağız" dedi.

Bazı Zafer Partililer Özdağ'ın cevabına gülerken, kadın ise "Erdoğan giderse Türkiye'de biter" cevabını verdi. Kadın, cevabının ardından dükkanın çıkış kapısına yöneldi. Bu arada ise bazı partililer ise "Yok, yok. Bekle, öyle demiyelim, öyle demiyelim" diye ikna etmeye çalıştı. Kadın, bu çabalara ise "yok" diyerek, iş yerinden ayrıldı.