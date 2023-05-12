BIST 4.836
DOLAR 19,60
EURO 21,41
ALTIN 1.262,76
HABER /  SEÇİM  /  SEÇİM2023

Sandık kurulu başkanlarına seçimde kullanılacak malzeme torbaları dağıtıldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Sandık kurulu başkanlarına seçimde kullanılacak malzeme torbaları dağıtıldı

Edirne'de İl Seçim Kurulunca, il ve ilçe merkezi dışında kalan köy, mahalle ve beldelerde görevli sandık kurulu başkanlarına malzeme torbalarının teslimi yapıldı.

Abone ol

Yüksek Seçim Kurulunun, 14 Mayıs Pazar günü yapılacak seçimde uygulanacak seçim takvimine göre yurt içi görevlilerle ilgili eğitim çalışmalarının tamamlanmasının ardından il ve ilçe merkezi dışında kalan köy, mahalle ve beldelerde İlçe Seçim Kurullarınca malzeme torbalarının sandık kurulu başkanlarına teslimi gerçekleşti.

Edirne Adliyesi Konferans Salonu'ndaki eğitimlerin tamamlanması sonrası adliye kütüphanesinde sandık kurulu başkanlarına, içinde birleşik oy pusulası, oy zarfları, mühür, imza cetveli, ıstampa, mühür, mühür mumu ve sicim, tutanak defteri, tutanak kağıtları, tükenmez kalem, bağlama kartonu, sandık seçmen listesi, bulunan torbalar verildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Şişli'de kayınpederini öldürmüştü! O damat son sözünde bakın ne söyledi
Şişli'de kayınpederini öldürmüştü! O damat son sözünde bakın ne söyledi
Piyasalarda gün ortası
Piyasalarda gün ortası
229 milyon liralık vurgun yapan çete çökertildi! Liderinden şaşırtan ifade: "Ben de mağdurum"
229 milyon liralık vurgun yapan çete çökertildi! Liderinden şaşırtan ifade: "Ben de mağdurum"
Rusya'dan seçime müdahale iddialarına ilişkin açıklama
Rusya'dan seçime müdahale iddialarına ilişkin açıklama
Taşradaki gümrük personelinin kıyafeti değişiyor
Taşradaki gümrük personelinin kıyafeti değişiyor
Borsa günün ilk yarısında geriledi
Borsa günün ilk yarısında geriledi
KOSGEB, deprem bölgesindeki girişimcilere geri ödemesiz vereceği desteklerin limitini artırdı
KOSGEB, deprem bölgesindeki girişimcilere geri ödemesiz vereceği desteklerin limitini artırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim kampanyasını Ayasofya'da tamamlayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim kampanyasını Ayasofya'da tamamlayacak
İdrar kaçıranlara uzmanından önemli tavsiyeler
İdrar kaçıranlara uzmanından önemli tavsiyeler
Kocaeli'de mesire alanında erkek cesedi bulundu!
Kocaeli'de mesire alanında erkek cesedi bulundu!
Yunanistan Kadın Voleybol Milli Takımı'nın yeni başantrenörü Yunus Öçal oldu
Yunanistan Kadın Voleybol Milli Takımı'nın yeni başantrenörü Yunus Öçal oldu
Osmaniye'de depremzede dedeyi 410 bin TL dolandırdılar
Osmaniye'de depremzede dedeyi 410 bin TL dolandırdılar