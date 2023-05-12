Sandık kurulu başkanlarına seçimde kullanılacak malzeme torbaları dağıtıldı

Edirne'de İl Seçim Kurulunca, il ve ilçe merkezi dışında kalan köy, mahalle ve beldelerde görevli sandık kurulu başkanlarına malzeme torbalarının teslimi yapıldı.

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Yüksek Seçim Kurulunun, 14 Mayıs Pazar günü yapılacak seçimde uygulanacak seçim takvimine göre yurt içi görevlilerle ilgili eğitim çalışmalarının tamamlanmasının ardından il ve ilçe merkezi dışında kalan köy, mahalle ve beldelerde İlçe Seçim Kurullarınca malzeme torbalarının sandık kurulu başkanlarına teslimi gerçekleşti.

Edirne Adliyesi Konferans Salonu'ndaki eğitimlerin tamamlanması sonrası adliye kütüphanesinde sandık kurulu başkanlarına, içinde birleşik oy pusulası, oy zarfları, mühür, imza cetveli, ıstampa, mühür, mühür mumu ve sicim, tutanak defteri, tutanak kağıtları, tükenmez kalem, bağlama kartonu, sandık seçmen listesi, bulunan torbalar verildi.