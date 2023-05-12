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Piyasalarda gün ortası

Piyasalarda gün ortası

BIST 100 endeksine dahil hisselerden 24'ü yükselirken, 75'i değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 19,6250 liradan, avro 21,4130 liradan satılıyor

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,35 azalışla 4.831,06 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 16,94 puan değer kaybetti.

Dün 4.848,01 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 49,31 puan ve yüzde 1,02 değer kaybederek 4.897,32 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 4.775,27, en yüksek ise 4.982,86 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,65 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 1,09, teknoloji endeksi yüzde 2,72 ve hizmetler endeksi yüzde 1,08 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 24'ü yükselirken, 75'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri İş Bankası (C), Koç Holding, Türk Hava Yolları, , Yapı Kredi, ve Tüpraş oldu.

- Altının onsu 2.003 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0910, sterlin/dolar paritesi 1,2530 ve dolar/yen paritesi 134,7 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 19,6250 liradan, avro 21,4130 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,6 azalışla 2.003 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,8 azalışla 74,8 dolardan işlem görüyor.

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