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Trabzonspor'dan sürpriz forvet transferi! Görüşmeler başladı

Trabzonspor'dan sürpriz forvet transferi! Görüşmeler başladı

Yeni sezon öncesi forvet hattını güçlendirmek isteyen Trabzonspor, Başakşehir'le sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Okaka ile görüşüyor.

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Trabzonspor'da yeni göreve gelen Ertuğrul Doğan yönetimi ilk transferini yapmaya hazırlanıyor. Kulübün ekonomik olarak sıkıntı içerisinde olmasından dolayı öncelikle bonservisi elinde olan futbolcuları kaçırmak istemeyen Bordo-Mavililer, Başakşehir'in golcüsü Stefano Okaka için görüşmelere başladı.

1+1 yıllık sözleşme teklif edildi

Haber7'nin haberine göre; Maxi Gomez ve Umut Bozok'un yanına iki golcü daha isteyen Teknik Direktör Nenad Bjelica, Stefano Okaka'nın transferine olumlu yaklaştı. Hırvat teknik adamın raporunun ardından futbolcunun menajerlik şiketiyle bir görüşme yapan Trabzonspor cephesi 33 yaşındaki oyuncu için 1+1 yıllık sözleşme tekifinde bulundu. İlk yıl için 750 bin Euro garanti ücret teklif eden Bordo-Mavililer ikinci yıl için performansa dayalı bir opsiyon maddesi koydurdu.

Başakşehir'den sözleşme teklifi gelmedi

Trabzonspor ve futbolcunun temsilcileri arasında görüşmelerin devam ettiği tarafların henüz anlaşma sağlamadığı öğrenilirken, Başakşehir'in de Okaka'ya henüz bir teklif yapmadığı ortaya çıktı. Teknik Direktör Emre Belözoğlu sözleşmesi sona erecek futbolcu için olumlu ya da bir olumsuz bir rapor sunmadı. Golcü oyuncunun Başakşehir'le olan ilişkisi belirsizliğini koruyor.

Süper Lig'de Başakşehir formasıyla iki sezonda 52 maça çıkan Stefano Okaka'nın toplam 13 golü bulunuyor.

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