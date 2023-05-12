Kemal Kılıçdaroğlu'ndan çok sert çıkış! 'Be gafiller, şerefsizler, çakallar...' deyip vasiyetini açıkladı

CHP lideri ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, paylaştığı videoyla iktidar mensuplarının "tehdit" açıklamalarına yanıt verdi. "Be gafiller, şerefsizler, çakallar" diyen Kılıçdaroğlu, "Siz mi beni korkutacaksınız?" diye sordu.

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Millet İttifakının cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, paylaştığı videoyla "tehdit" açıklamalarına yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, Twitter'dan paylaştığı videoda, "Ve artık son aşamaya geldik. Silah ve suikast tehditleri. Son uyarılarını yapıyorlar akıllarınca. Be gafiller, be şerefsizler, be akılsızlar, be müptezeller, be çakallar. Siz mi beni korkutacaksınız?" diye sorup "Bana bir şey olursa" deyip vasiyetini açıkladı... İşte Kılıçdaroğlu'nun "Bay Kemal çıktığı yoldan asla dönmez. Milletimiz için, milletimizle birlikte. Allah yardımcımız olsun” notuyla paylaştığı o videodaki sözleri...

Silahlı insanların reklamıyla tehdit ediyorlar

- Silahlı insanların olduğu reklamla güya beni tehdit ediyorlar. O resimdeki mesaj net. Sizin için geleceğiz diyorlar. Bu paramiliter artıklar daha büyük bir resmin sadece bir parçası. Her şeyin temelinde aslında tek bir şey var. Para, çok para, doymayacakları kadar para.

Halkın parasını çalan çeteler var

- Halkımızdan çalınan bu para ve bu parayı çalan beşli çeteler var. Bunların kod ismi beşli. Aslında bunların sayısı binlerce. Bu iktidar döneminde çalınan çetelerin çaldı. Mafya arttıkların çaldı. Uyuşturucu baronların çaldı. 418 milyar dolar.

Görüşmek istediler yüzlerine kapattım

- Sonra çıktım çok açık ve net bir şekilde söyledim. "Defterinize yazın sizden 418 milyar doları iktidarımızda tahsil edeceğiz ve alacağız." Önce benimle konuşmak istediler. Anlaşmak istediler. Kapıyı yüzlerine kapattım. Her türlü operasyona başvurdular.

Sizin önünüzde diz çökmektense ölürüm...

- Ve artık son aşamaya geldik. Silah ve suikast tehditleri. Son uyarılarını yapıyorlar akıllarınca. Be gafiller, be şerefsizler, be akılsızlar, be müptezeller, be çakallar. Siz mi beni korkutacaksınız? Sizin önünüze diz çöküp yaşamaktansa ayakta ölmeyi tercih ederim. Hadi meydan gelin görüşelim.

Eğer bana bir şey olursa vasiyetimdir

- Allah nasip eder de yaşarsak hayatınız boyunca görüp göreceğiniz en büyük kabus olmaya devam edeceğim. Eğer bana bir şey olursa halkıma emanetimdir. O 418 milyar doları siz tahsil edeceksiniz. Her kuruşunu tahsil edeceksiniz. 85 milyona tahsil edeceksiniz o parayı. Benim size vasiyetim için.