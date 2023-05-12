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Şarkıcı Doğuş'tan 14 Mayıs mesajı! Desteklediği adayı böyle duyurdu

Şarkıcı Doğuş'tan 14 Mayıs mesajı! Desteklediği adayı böyle duyurdu

14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimi için tercihini açıklayan bir isim de şarkıcı Doğuş oldu. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Doğuş, adayını açıkladı. Ünlü şarkıcı paylaşımı ile büyük ilgi gördü.

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14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri 'ne geri sayım başlamışken ünlü isimler de paylaşımlarına devam ediyor.

"Benim Cumhurbaşkanım"

Doğuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını "Benim Cumhurbaşkanım" notuyla yayınladı.

"Seninleyiz başkanım Allah'u Ekber"

Ünlü şarkıcı, son olarak da eliyle kalp yaptığı kendi fotoğrafına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı etiketleyerek "Seninleyiz başkanım Allah'u Ekber." ifadelerine yer verdi.

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