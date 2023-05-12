SGK Başuzmanı İsa Karakaş: Emekliler tek başına cumhurbaşkanını seçebilir

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başuzmanı İsa Karakaş, “15 milyon 754 bin emeklinin eşi veya bir çocuğu da destek verdiğinde bu sayının 31 milyon 500 bin kişiye ulaştığını görüyoruz. Dolayısıyla emeklilerin cumhurbaşkanını seçebileceğini ve Mecliste çoğunluğu elde edebileceğini söyleyebiliriz” dedi.

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Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, Cumhurbaşkanı ve Milletvekilliği Genel Seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan Karakaş, seçimin anahtarının emeklilerde olduğunu söyleyerek, Türkiye’de oy kullanma açısından bakıldığında en büyük kategoriyi emeklilerin oluşturduğunu dile getirdi.

Karakaş, “Sayılarla ifade etmek gerekirse SGK istatistiklerine baktığımız zaman 2022 yılında 13 milyon 977 bin kişinin emekli olduğunu görüyoruz. 2023 yılının ocak ve şubat aylarında da 77 bin kişi daha emekli oldu ve EYT’liler de mart ayı içerisinde emeklilik başvurusunda bulundu. Mart ve nisan ayı dahil 1 milyon 700 bin EYT’li emekli kategorisine dahil oldu. Böylece tüm emeklilerin sayısına baktığımız zaman toplam emekli sayısının 15 milyon 750 bini aştığını görüyoruz” dedi.

"Emekliler tek başına cumhurbaşkanını seçebilir ve Mecliste çoğunluğu elde edebilir”

2018 yılı Cumhurbaşkanı Seçimi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 26 milyon 325 bin oy alarak yüzde 52.59 ile seçimleri kazandığını hatırlatan Karakaş, “Bunu emekliler açısından değerlendirdiğimiz zaman 15 milyon 754 bin emeklinin eşi veya bir çocuğu da destek verdiğinde bu sayının 31 milyon 500 bin kişiye ulaştığını görüyoruz. Dolayısıyla 31 milyon 500 bin kişinin tek başına cumhurbaşkanını seçebileceğini ve Mecliste çoğunluğu elde edebileceğini söyleyebiliriz” değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye’deki emekli sayısı toplam 100 ülkenin nüfusundan daha fazla"

Karakaş, Türkiye’deki emeklilerin sayılarına dikkat çekerek, “Türkiye’deki emekli sayısına baktığımız zaman dünyadaki ülkelerin nüfusu ile karşılaştırıldığında Türkiye’deki emekli sayısının toplam 100 ülkenin nüfusundan daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. En yakın komşularımızdan biri olan Yunanistan’dan örnek verecek olursak, Yunanistan’ın nüfusu 10 milyon 678 bin. Bu durumda Türkiye’deki emeklilerin sayısı Yunanistan’ın nüfusundan yaklaşık bir buçuk kat daha fazla. Yine Tunus, Belçika, İsveç, Azerbaycan, Küba, Portekiz gibi 100 ülkenin nüfusundan fazla” diye konuştu.

"En düşük emekli aylıklarının 7 bin 500 olması emekliler arasında yüzde 11’lik bir oranla olumlu bir etki oluşturdu"

Emeklilerle ilgili hükümetin yapmış olduğu zamlara da dikkat çeken Karakaş, “En düşük emekli aylıklarının 7 bin 500 olduğunu görüyoruz. Bu konuda yaptığımız araştırmada emeklilerin yüzde 11’lik bir oranla bir olumlu etki oluşturduğunu, büyük çoğunluğunun ise bu durumdan memnun olmadığını görüyoruz. Normal maaşı 5 bin, 5 bin 500, 6 bin, 6 bin 500, 7 bin, 7 bin 449 olanların tamamı 7 bin 500 liraya çıkarıldı. Bu durum yüksek kazanç üzerinden veya daha fazla prim ödeyenler ile çok düşük pirim günü sayısı ve düşük ücret ödeyenler arasında bir huzursuzluğa yol açmıştı. Ancak sonradan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının açıklamalarıyla birlikte seçimden sonra bu durumun telafi edileceği ve refah payı verileceğini açıklamasıyla birlikte bu durumun değişeceğini düşünmekteyiz” açıklamasında bulundu.