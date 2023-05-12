Orman Genel Müdürlüğü orman yangınları için hazır

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, ihtimal orman yangınlarının önlenmesi için her alanda hazırlıklar yaptıklarını belirterek, "Artık Orman Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi kendi hava filosunu kuruyor. 20 yangın söndürme uçağı, 9 helikopter aldık" dedi.

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Tarım ve Orman Bakanlığı bakan yardımcıları İbrahim Yumaklı, Veysel Tiryaki ve Ebubekir Gizligider, Kastamonu’ya ziyarette bulundu. İlk olarak Vali Avni Çakır’ı makamında ziyaret eden Yumaklı, Tiryaki ve Gizligider, daha sonr Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğünde düzenlenen araç teslim törenine katıldı. Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne, 2023 yılında kurumsal faaliyetlerin daha etkin olarak yapılabilmesi için tahsis edilen 30 aracın teslim töreninde konuşan Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, “Geçen yıl orman teşkilatına 5 bin yangın işçisi aldık. Herkes kendi bölgesinde çalışmak üzere. Cumhurbaşkanlığına tekrar yazı yazdık ve kadro istedik. Birkaç gün önce televizyon ekranlarından duymuşsunuzdur. İlk defa kendi yangınlarında kullanılmak üzere kendi uçak ve helikopterlerimiz aldık. Artık Orman Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi kendi hava filosunu kuruyor. 20 yangın söndürme uçağını satın aldık, 9 helikopter aldık. Bu helikopterlerin bir kısmı Türkiye'de kendi imal edilen helikopterler. Şu anda helikopterlerin 3’ü, uçakların 4 tanesi ve yönetim uçakların 2’si teslim dildi. Teşkilat olarak yangınlara karşı topyekün hazırlanıyoruz. İnşallah tekrar yeni bir alımın arifesindeyiz. Aldığımızda bunları da bölgelerimize tekrar dağıtımı yapılacak” dedi.

“Çıkardığımız kanun ile orman köylüleri, normal hakkettiklerinin üzerine yüzde 35 ekstra daha pay alacaklar”

Orman köylülerinin normal hak edişlerinin üzerinde, yüzde 35 ekstra daha pay alacaklarını açıklayan Bakan Yardımcısı Tiryaki, “Meclisin kapanmasından 1-2 gün önce Tarım ve Orman Bakanlığının uzunca süre üzerinde durduğu, Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider'in çok emek harcadığı bir kanunu çıkarmış olduk. Kanunun bir kısmı tarımı ilgilendiriyor. Artık ülke tarımda biliyorsunuz ki gıda güvenliği artık bir milli güvenlik olarak algılanıyor. Özellikle Ukrayna Savaşı’ndan sonra bunu tüm dünya öğrendi. Bu ülke 85 milyon insan turistleri de sayarsak 120-130 milyon insanı besleyen bir ülke, tarımda da artık kulvar değiştiriliyor. Tarım ve Orman Bakanı işin içinden gelen bir tarım bakanı. Bu yasayla önümüzdeki süreçte ekenin biçenin para kazandığı, kimsenin zarar etmediği, ekilmeyen bir karış toprağın kalmadığı yeni bir anlayışa geçiliyor. Bir taraftan bu çıkan yasanın kısmı ise orman teşkilatını ilgilendiriyor. Bu kanunun içinde gerçekten önemli maddeler var. Ormanlarımıza sahip çıkmamız lazım bunlar açısından da önemli maddeler var. Orman ve köylüler arasındaki bazı sınır iltifatları, mülkiyet ihtilafları ile ilgili madde seçimde yanlış anlaşılır, imar affı gibi anlaşır diye son da bunu seçim sonrasına bırakalım denildi. Çok sayıda özellikle mülkiyet ve orman kadastrosu ile ilgili şahıslar arasında böyle bir problem vardır. Bunun da çözülmesi lazım, yıllardır üzerinde insanların evi var kullanıyorlar. Bunun dışında da özellikle orman köylüsüne para kazandıracak, köylüsü köyde tutacak, insanları tekrar köye göçü sağlayacak maddeler de var. Şu anda yapılması gereken işlerden bir tanesi insanları köye gerçekten geri dönmesi. Kendim de bir orman köylüyüm, orman köyünde doğdum. Bu yüzden iltifatı hiç kesmedim. Bu nedenle özellikle Kastamonu'daki hemşerilerime söylüyorum herkes köyüne evine, tarlasına, bağına bahçesine sahip çıksınlar bunu da sağlayacak maddeler var. Orman köylüleri istiyoruz ki ormanda çalışanlar orman köylüsü olsun. Dışarıdan gelen insanlar, müteahhitler değil o köyde yaşayanlar çalışsın ve köylüler para kazansın. Onların gelirini arttıracak maddeler de vardı bu yasada. Örneğin daha önce orman köylüsü kooperatiflerde çalışarak gen işlerine aldıkları yüzde 10’na karşılık ekstra ürettikleri maldan elde ettikleri paranın ilaveten Kooperatiflere tanınan yüzde 25’ten kaynaklı yüzde 10 daha kendilerine para verilecek yani hak edişleri yüzde 10 fazlasıyla alacaklar. Önceden hak edişi orman köylüsü olduğu için yüzde 10 alıyorlardı. Şimdi ise yüzde 10 daha fazla alacaklar. Burası orman bölgesi, Orman işletme Müdürlüğü’nün ürettiği maldan elde ettiği yıllık kârın yüzde 10’u tamamen orman köylülerine dağıtılacak. Bu yüzde 10 biraz önce sözünü ettiğim yüzde 10’dan farklı. Orman köylüleri sigortalı olarak çalışıyorlarsa hak edişlere yüzde 5 daha ilave edilecek. Yani normal hakkettiklerinin üzerine yüzde 35 ekstra pay alacaklar. Yakacak ve kendi zayi ihtiyaçları için söylüyorum bunu özellikle belli yaşa gelen köyünde yaşayan insanlar için dağa çıkıp ormandan odun hazırlayamayan orman işletmesinin depolarından hazır odun yakacak orman köylüleri için söylüyorum bunu satış bedelini değil özellikle altını çiziyorum orman işletme müdürlüğüne maliyetinin yüzde 70 daha ucuza alacaklar. Satış bedelinin yüzde 70’i değil orman işletmesine maliyetinin yüzde 70 daha ucuzuna bu yakacaklarını alabilecekler. Bu yüzden çok önemli bir katkı özellikle Kastamonu bölgesinden odun fiyatlarıyla ilgili çok talep geliyordu. Bu kanun yürürlük tarihi olarak Eylül ayı itibariyle geçerli olacaktır” diye konuştu.

“Orman ve hayvancılık alanında çalışmalarımız devam ediyor”

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı İbrahim Yumaklı ise, “Kastamonu, orman varlığı ve hayvancılık başta olmak üzere tarımsal alanda gelişmeye müsait bir ilimiz. Dolayısıyla çalışmalarımızı bizlerde bunun üzerinde yürütüyoruz. Kastamonu’da turizm ile ilgili çok büyük bir gelişme alanı bulunuyor. Bu alanlarda da çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah gelecek günlerde de Allah nasip ederse bununla ilgili yine buraya farklı vesilelerle gelmiş olacağız. Ben, bu vesileyle sayın bakanımızın da Kastamonu huzuruna selamlarını ve hürmetlerini iletmiş olayım” şeklinde konuştu.

“Eksikliklerimiz için destek sözlerini kendilerinden aldık”

Kastamonu’nun yaklaşık yüzde 68’inin ormanlarla kaplı olduğunu hatırlatan Vali Avni Çakır, “Oldukça verimli orman üretiminin de yapıldığı bir coğrafya, bunun yanı sıra orman varlığımızın artırılması noktasında da Orman Bölge Müdürümüzün riyasetinde de çok ciddi çalışmaları devreye alıyoruz. Günden güne de bu konuda orman mevcudiyetimizi artırıyoruz. Bir tarafta artırırken bir taraftan da orman varlığımızı korumak çok önemli, bölgemiz orman yangınları konusunda çok hassas bir bölge, bu çerçevede arkamızda gördüğünüz ekipmanların da bu anlamda çok büyük bir desteği var. Sağ olsun bakanlığımız bu anlamda ihtiyaçlarımızın büyük bir kısmını karşıladı. Eksiklerimizi de kendilerine arz ettik. İnşallah bu konuda da destek sözlerini aldık. Kastamonu’daki orman varlığımızı artırmak konusundaki çabalarımız devam edecek. Devlet su işleri anlamında da özellikle Bozkurt merkezli sahalarda ciddi çalışmalar var. Onlarla ilgili de bakanlarımıza son durumları arz edeceğiz. Bu anlamda Kastamonu’muzu hem su hem orman hem de tarımla alakalı konularda iş birliği içerisinde bakanlığımızın da yoğun destekleriyle daha ileri noktalara taşıyacağız” ifadelerini kulandı.

Konuşmaların ardından 10 adet pikap, 5 adet arazöz, 4 adet greyder, 1 adet dozer, 2 adet ekskavatör, 2 adet mini ekskavatör, 5 adet kamyon ve 1 adet tırın teslimi yapıldı.