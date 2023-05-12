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Macron, İran'da tutuklu 2 Fransız'ın serbest bırakıldığını duyurdu

Macron, İran'da tutuklu 2 Fransız'ın serbest bırakıldığını duyurdu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran'da tutuklu 2 Fransız'ın serbest bırakıldığını bildirdi.

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Macron, Twitter hesabından, İran'da tutuklu Benjamin Briere ve Bernard Phelan'ın serbest bırakıldığını belirterek, "Serbestler sonunda. Benjamin Briere ve Bernard Phelan yakınlarına kavuşacak." açıklamasında bulundu.

Briere ve Phelan'ın serbest bırakılmalarından duyduğu memnuniyeti ifade eden Macron, İran'da hala tutuklu olan Fransızların iadesi için de gerekli adımları atmaya devam edeceklerini vurguladı.

Fransız basınındaki habere göre, 37 yaşındaki Briere "casusluk" gerekçesiyle Mayıs 2020'de, 64 yaşındaki Phelan ise "ulusal güvenliği ihlal ettiği" gerekçesiyle 3 Ekim 2022'de İran'da gözaltına alınmıştı.

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, nisanda İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Çin'in başkenti Pekin'de bir araya gelmişti. Colonna, görüşmede, İran'da tutuklu 6 Fransız vatandaşının derhal serbest bırakılması çağrısı yapmıştı.

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