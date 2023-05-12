BIST 4.780
DOLAR 19,59
EURO 21,45
ALTIN 1.268,65
HABER /  POLİTİKA

MHP lideri Devlet Bahçeli: Kemal Kılıçdaroğlu milli güvenlik sorunudur

MHP lideri Devlet Bahçeli: Kemal Kılıçdaroğlu milli güvenlik sorunudur

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Karaman'da mitingde konuştu. Bahçeli, "Pazar günü sandıkta hesap görülecektir. Kılıçdaroğlu milli güvenlik sorunu olmuştur." dedi.

Abone ol

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Karaman'da düzenlenen mitingde seçmenlere seslendi.  "Güveninize layık olacağız. Caniler bugün CHP ile iş birliği halindedir. FETÖ Kılıçdaroğlu'na siper, PKK destekçidir. Türkiye'ye yön veremezler, sömürge ülkesi haline getiremezler. Bir adım geri atarsak namerdiz." ifadelerini kullanan Bahçeli şöyle devam etti:

"Kılıçdaroğlu ve ittifakı milli güvenlik sorunudur. Kılıçdaroğlu'nun geleceğe ışık tutan projesi yoktur. 15 Temmuz'un rövanşını istiyorlar. Bağımsızlığımıza gölge düşürmeyeceğiz. PKK, Kılıçdaroğlu'na aleni destektir. Daha güvenli, huzurlu Türkiye'ye hep birlikte ulaşacağız. Türkiye'ye tuzak kuranlar 14 Mayıs'ta alt edilecektir."

"Demokratik hesaplaşmaya 2 gün kaldı"

"Ya mandacılara boyun eğeceğiz ya da lider ülke Türkiye'nin kapısını aralayacağız. Demokratik hesaplaşmaya 2 gün kaldı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile kilitleri kıracağız.Bağımsızlığımız bedava kazanılmadı. Bilinsin ki işbirlikçi kalpazanlara çiğnetilmeyecek. Bölücü teröristleri yanına alınanalar bölünme ve yıkım sevdalılarıdır. Aziz milletim sıra sende. Türkiye zillete yenilmeyecektir."

ÖNCEKİ HABERLER
EBRD'den Enerjisa Üretim'e 100 milyon dolarlık finansman
EBRD'den Enerjisa Üretim'e 100 milyon dolarlık finansman
Seçimden önceki son iş gününde döviz kurunda tarihi fark!
Seçimden önceki son iş gününde döviz kurunda tarihi fark!
Meral Akşener: Kadınlara 'sürtük, 'çukur' dendi çiftçilerimize 'şükürsüz' dediler
Meral Akşener: Kadınlara 'sürtük, 'çukur' dendi çiftçilerimize 'şükürsüz' dediler
Kastamonu'da define avcılarına suçüstü baskın
Kastamonu'da define avcılarına suçüstü baskın
Kızılay Başkanı Kerem Kınık istifa etti! Dün Erdoğan konuşmuştu...
Kızılay Başkanı Kerem Kınık istifa etti! Dün Erdoğan konuşmuştu...
AGİT Dönem Başkanı Osmani, Bosna Hersek'i ziyaret etti
AGİT Dönem Başkanı Osmani, Bosna Hersek'i ziyaret etti
Batman'da belediye otobüsü seyir halindeyken yandı!
Batman'da belediye otobüsü seyir halindeyken yandı!
Kılıçdaroğlu'ndan Rusya'ya net seçim mesajı! "Elimizde somut kanıt var, olmasaydı tweet atmazdım"
Kılıçdaroğlu'ndan Rusya'ya net seçim mesajı! "Elimizde somut kanıt var, olmasaydı tweet atmazdım"
Numan Kurtulmuş'tan Rusya'yı tehditvari dille uyaran Kılıçdaroğlu için sarsıcı tahmin
Numan Kurtulmuş'tan Rusya'yı tehditvari dille uyaran Kılıçdaroğlu için sarsıcı tahmin
Macron, İran'da tutuklu 2 Fransız'ın serbest bırakıldığını duyurdu
Macron, İran'da tutuklu 2 Fransız'ın serbest bırakıldığını duyurdu
Engelli kimlik kartı nasıl alınır? Engelli kartını kimler alabilir?
Engelli kimlik kartı nasıl alınır? Engelli kartını kimler alabilir?
İKMİB, NUPCO ile VIP Alım Heyeti programı gerçekleştirdi
İKMİB, NUPCO ile VIP Alım Heyeti programı gerçekleştirdi