MHP lideri Devlet Bahçeli: Kemal Kılıçdaroğlu milli güvenlik sorunudur

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Karaman'da mitingde konuştu. Bahçeli, "Pazar günü sandıkta hesap görülecektir. Kılıçdaroğlu milli güvenlik sorunu olmuştur." dedi.

Abone ol

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Karaman'da düzenlenen mitingde seçmenlere seslendi. "Güveninize layık olacağız. Caniler bugün CHP ile iş birliği halindedir. FETÖ Kılıçdaroğlu'na siper, PKK destekçidir. Türkiye'ye yön veremezler, sömürge ülkesi haline getiremezler. Bir adım geri atarsak namerdiz." ifadelerini kullanan Bahçeli şöyle devam etti:

"Kılıçdaroğlu ve ittifakı milli güvenlik sorunudur. Kılıçdaroğlu'nun geleceğe ışık tutan projesi yoktur. 15 Temmuz'un rövanşını istiyorlar. Bağımsızlığımıza gölge düşürmeyeceğiz. PKK, Kılıçdaroğlu'na aleni destektir. Daha güvenli, huzurlu Türkiye'ye hep birlikte ulaşacağız. Türkiye'ye tuzak kuranlar 14 Mayıs'ta alt edilecektir."

"Demokratik hesaplaşmaya 2 gün kaldı"

"Ya mandacılara boyun eğeceğiz ya da lider ülke Türkiye'nin kapısını aralayacağız. Demokratik hesaplaşmaya 2 gün kaldı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile kilitleri kıracağız.Bağımsızlığımız bedava kazanılmadı. Bilinsin ki işbirlikçi kalpazanlara çiğnetilmeyecek. Bölücü teröristleri yanına alınanalar bölünme ve yıkım sevdalılarıdır. Aziz milletim sıra sende. Türkiye zillete yenilmeyecektir."