Seçimden önceki son iş gününde döviz kurunda tarihi fark!

Seçim öncesi son iş gününde bankalar dövizde alış ve satış kuru arasındaki farkı yüzde 10'un üzerine çıkardı. Merkez Bankası'nın talimatıyla bankalar şirketlere döviz satışını dün ve bugün için kısıtlamıştı.

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Merkez Bankası’nın (TCMB) sözlü talimatı üzerine bankalar dövizde alış ve satış kurları arasındaki farkı tarihi seviyelere yükseltti.

14 Mayıs’taki kritik seçimler öncesinde son iş gününde dolarda alış ve satış kuru arasındaki fark bazı bankalarda yüzde 10’u aştı.

Yüksek cari açık ve yetersiz yabancı sermaye girişleri nedeniyle rezervi giderek azalan TCMB, döviz talebini kısmaya dönük önlemleri artırırken, şubat ayında döviz kurlarında makasın açılmasını istemişti.

Şubatta ilk talimatla yüzde 1-2 aralığına yükselen makas, bugün yüzde 10’u aştı.

Saat 11.00 itibarıyla Akbank’ta dolarda alış kuru 19,57 iken satış kuru 21,67 oldu. Fark yüzde 10,7’ye ulaştı.

Aynı saatte Denizbank’ta dolar alış kuru 19,65 iken satış kuru 21,50 oldu. Fark yüzde 8,9 oldu.

Gelecek Partisi Ekonomi Politikaları Başkanı Kerim Rota, dünkü Twitter paylaşımında “Bankalara bir TCMB başkan yardımcısının ‘sözlü’ talimatı ile Perşembe ve Cuma günü KKM dönüşleri ve bireysel müşteriler dışında kimseye döviz satmamaları söylendi. Bugün firmalar hiçbir şekilde döviz satın alamıyorlar” bilgisini aktarmıştı.

Bankalar arası piyasada ise dolar kuru satış fiyatı saat 12.25 itibarıyla 19,61 seviyesinde bulunuyor.

Kapalıçarşı'da dolar 21,50'yi aştı

Bankaların alış satış marjını açması ve döviz alımlarına kısıtlama getirmeleri, şirketleri Kapalıçarşı'ya yönlendiriyor.

Dün ve bugün Kapalıçarşı'da dolar satış kuru 21,50'nin üzerini gördü. Alış kuru ile satış kuru arasındaki fark Kapalıçarşı'da da açıldı.

Kapalıçarşı kaynakları, reel sektörün artan talebi nedeniyle serbest piyasada döviz kurlarında artış olduğunu, seçim belirsizliği nedeniyle şirketlerin döviz açık pozisyonlarını kapatmaya çalıştıklarını belirtti.

Kapalıçarşı'da altın talebinin de yüksek seyrettiği ve TCMB'nin kasasından altın satışlarının devam ettiği öğrenildi.

Yoğun talep ve ithalat kısıtlamaları nedeniyle gram altının Kapalıçarşı'da 120 TL primle satıldığı belirtildi.