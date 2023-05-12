Kızılay Başkanı Kerem Kınık istifa etti! Dün Erdoğan konuşmuştu...

KARAMANMARAŞ depreminin ardından Kızılay'ın AHBAB'a çadır satması ve sonrasında yaşanan skandalların baş aktörü Kerem Kınık Kızılay Başkanlığı görevinden istifa etti.

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Son dönemde skandallarla gündeme gelen Kızılay Başkanı Kerem Kınık istifa etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Kızılay’ın çadır satması hakkında “Bu konu beni de ciddi üzmüştür” demişti. Kınık'ın bu açıklamanın ardından "istifa etmiyorum" direnişinden vazgeçmesi dikkat çekti.

Kızılay'dan açıklama geldi

Türk Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, Kızılay Yönetim Kurulu Kerem Kınık'ın talebiyle bugün olağanüstü toplandı. Kurul, Kerem Kınık'ın istifasının ardından oy birliği ile olağanüstü genel kurula gitme kararı aldı.

Kızılay geçici olarak kime emanet?

2016 yılından bu yana Türk Kızılay Genel Başkanlığı görevini yürüten Kınık'ın istifasının ardından tüzük gereği olağanüstü kongreye kadar, Birinci Genel Başkan Yardımcısı Fatma Meriç Yılmaz, Yönetim Kurulu Başkanlığına vekalet edecek.

Kınık, Kur'an ayetiyle mesaj verdi

İstifa eden Kızılay Başkanı Kerem Kınık, sosyal medya hesabında, "Türk Kızılay Genel Başkanı" unvanı yerine "Kızılay gönüllüsü" ifadesini kullanmaya başladı. Kınık ardından da İsra Suresi'nden ayet paylaştı. İşte Kınık'ın o paylaşımı: "Rabbim! Gireceğim yere dürüstlükle girmemi; çıkacağım yerden de dürüstlükle çıkmamı sağla! Bana tarafından yardım edici bir güç ver!"

'İstifa edersem kaos olur" demişti

TBMM Deprem Araştırma Komisyonu’nda geçtiğimiz mart ayında savunma yapan Kınık, istifa edip etmeyeceği konusundaki sorulara “Kızılay Başkanı istifa ettiğinde tüzük gereği genel kurula gidilmesi gerekir. Kızılay'ın idari işleri durur ve kaotik bir durum oluşur” yanıtını vermişti.

'Goygoycuların lafıyla hareket etmem'

Kerem Kınık ile Kızılay hakkındaki tartışmalara sonrasında gazetecilerin istifa edip etmeyeceğine yönelik sorularına, “Seçilmiş bir isim olarak görev yapıyorum. Ortaya böyle bir başarı konulmuşken goygoycuların lafı ile hareket etmem” demişti.