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EBRD'den Enerjisa Üretim'e 100 milyon dolarlık finansman

EBRD'den Enerjisa Üretim'e 100 milyon dolarlık finansman

EBRD’den yapılan açıklamada, şirkete rüzgar enerjisi alanındaki yatırım portföyünü genişletmesi amacıyla 100 milyon dolarlık finansman imkanının sağlandığı kaydedildi

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Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Enerjisa Üretim’in rüzgar enerjisi yatırımlarının desteklenmesi amacıyla 100 milyon dolar hacminde kredi sağlandığını bildirdi.

EBRD’den yapılan açıklamada, şirkete rüzgar enerjisi alanındaki yatırım portföyünü genişletmesi amacıyla 100 milyon dolarlık finansman imkanının sağlandığı kaydedildi.

Bankanın açıklamasında şirketin çevreci yatırım projelerinden elde edilen enerji ile yılda 52 bin tonluk karbon salımının önüne geçilmesinin tahmin edildiğine dikkat çekildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen EBRD Sürdürülebilir Altyapı Direktörü Nandita Parshad, bankanın Enerjisa Üretim ile finansman geçmişinin Balıkesir'deki Bares Rüzgar Santrali’nin inşa sürecine dayandığını hatırlatarak yenilenebilir enerjinin Türkiye’nin geleceği için son derece önemli olduğunu kaydetti.

Parshad, “O dönemden bu yana Enerjisa inovasyon yapmaya ve ülkenin en büyük rüzgar enerjisi üreticilerinden biri olmaya devam etti. Şirketin yenilenebilir enerji alanındaki hedeflerini finanse etmekten ve ortaklığımızı geliştirmekten memnuniyet duyuyoruz.” ifadelerini kullandı.

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