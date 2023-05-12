Bekir Ağırdır "Muharrem İnce oyları Kemal Kılıçdaroğlu'na gitmeyecek" dedi! 'Ancak' deyip ekledi...

Ünlü anketçi Bekir Ağırdır, Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından istifa etmesi nedeniyle Muharrem İnce'ye giden oyların Kemal kılıçdaroğlu'na gitmeyeceğini söyledi. Bekir Ağırdır, "Ancak İnce'nin çekilmesi nedeniyle Kılıçdaroğlu'nun ilk turda kazanma şansı arttı" dedi.

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Araştırmacı Bekir Ağırdır, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğine ilişkin Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) yaptığı yapmasıyla seçimde İnce'ye atılacak oyların geçersiz sayılacağını söyledi. Ağırdır, İnce’nin bütün oylarının Kılıçdaroğlu’na gitmeyeceğini ancak bu çekilme nedeniyle CHP liderinin birinci turda kazanmaya daha fazla yaklaştığını söyledi. Seçimin ilk turda bitme ihtimalinin oldukça yüksek olduğunun altını çizen Ağırdır, nedenlerine ilişkin şunları kaydetti:

6 haftadır Erdoğan'ın oyu kıpırdamıyor

- Birkaç temel eğilimden bahsedebiliriz. Kritik şeylerden birisi cumhur ittifakının ve Tayyip Erdoğan’ın oyunun belli bir doygunluk noktasına gelmiş olması ve durması. Son altı haftadır Tayyip Bey’in oyunda bir kıpırdanma görmüyoruz.

Kılıçdaroğlu ilk turda kazanmaya yaklaştı

- İkincisi, Kemal Bey’in adaylığı kesinleştikten sonraki 1-2 Nisan araştırmasından bu yana, güçlü bir yerden başlamamış olsa da giderek artan bir seviyeyi yakaladığı ve birinci turda seçimi kazanacak oya çok yaklaştığı görülüyor.

Cumhur İttifakı oyları toparladı...

- Üçüncü bir örüntü; muhalefet bloku, özellikle millet İttifakı, Mayıs 2022’den Aralık 2022’ye kadar olan, hayat pahalılığının, enflasyonun, işsizliğin yoğun yaşandığı dönemde cumhur ittifakından da önde görülürken, cumhur ittifakının eylülden başlayarak yavaş yavaş oylarını toparlaması ve bir maksimuma gelmesi. Bugün de hala görece millet ittifakından fazla oy aldığı görülüyor.

Emek ve Özgürlük İttifakı sıkıştı kaldı

- Dördüncü örüntü, emek ve özgürlük ittifakı, önceki yıllardaki oy oranında bir sıçrama üretememiş ve geleneksel bir yüzde 12-13 oy oranında sıkışmış görünüyor.

İnce'nin oyları Kılıçdaroğlu'na eklenmez

İnce’nin çekilmesinin ardından bütün oylarının Kemal Kılıçdaroğlu’na gitmeyeceğini söyleyen Ağırdır, şöyle devam etti:

- İnce ve Sinan Oğan oyları toplamı, biraz daha yüksek bir yerden başladı ama bugün yüzde 7’ler mertebesine gerilemiş görünüyor.

- Onların yarısı hayatında ilk kez oy kullanacak gençlerin; İnce ve Oğan’ın ne savunduklarından daha çok, hem Erdoğan hem Kılıçdaroğlu’na ve var olan bütün bu koşullara bir tepki ifadesi bu. O nedenle İnce çekildi diye anketlerde görünen bütün oyları Kemal Bey’e eklemek çok doğru değil.

Bir kısmı sandığa gitmeyebilir

- Ama yine de 3’te 2’sinin Kemal Bey’e daha yakın durduklarını da anketlerden biliyoruz. Bir kısmının da seçimlere gitmemesi beklenebilir. Dolayısıyla İnce meselesinden ötürü Kemal Bey birinci turda kazanmaya biraz daha yaklaşmış diyebiliriz."