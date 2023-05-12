Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'nin çekilmesiyle ilgili flaş sözler

Sultangazi'de halka hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Meral Akşener'i tıpış tıpış masaya döndüren de Muharrem İnce'yi seçime 3 gün kala adaylıktan çektiren de aynı güçtür" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sultangazi'de Sultançiftliği Merkez Camii önünde düzenlenen mitingde konuştu.

Erdoğan, Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesiyle ilgili "Buradan açık söylüyorum. Meral hanımı masadan kalktığında 3 günde tıpı tıpış oraya döndüren de, Muharrem İnce'yi seçime 3 gün kala adaylıktan çektiren de aynı güçtür. Kandil'i bay bay Kemal'in amigosu haline getiren de FETÖ'cüleri masasın kasetçisi haline getiren de ayın güçtür. Batı medyasını masanın basın bültenine dönüştüren de, ülkemizi milli çıkarlarını sosyal medya mecralarının mezesi haline dönüştüren de aynı güçtür. Sanmayın ki bu güç Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Bu kişi sadece kendisine teslim edilen her kurumu batıran bir maşadır" açıklamalarında bulundu.

“Kendileri gibi düşünmeyen herkesi aynı çuvala doldurup üzerinden silindir gibi geçmeye kararlılar”

Muhalefete terör eleştirisi yönelten Erdoğan, "Bay Kemal ne diyor. Selo'yu kurtaracak. Kardeşlerim bunun bir Selo'su var. 'Selo'yu kurtarmak istiyorsanız oyu bana vereceksiniz' diyor. Bunlar hep teröristler. Bu teröristlerle beraber yürüyor bay bay Kemal. Kandil'in teröristleri ile 'haydi' diyor. Benim Sultangazili kardeşlerim oy verir mi. Selo Diyarbakır'da ne yaptı. Bütün Kürt kardeşlerimizi sokağa döktü. Selo'nun kendisi Kürt değildir Zaza'dır. 51 Kürt kardeşimiz öldürüldü. Şimdi 'onu kurtaracağım' diyor. Adalet neyse, hukuk neyse, biz gereğini yaparız. 14 Mayıs Kemal'in bay bay Kemal olacağı gündür. Bay bay Kemal'i önce CHP'ye genel başkan, sonra karşımıza cumhurbaşkanı olarak çıkartanların amacı ayan beyan ortada değil mi. Bay bay Kemal terör örgütlerinden sapkın akımlara kadar ülke düşmanı kim varsa hepsinin desteği ile yol yürüyor.

"Erdoğan gitmeli" diyen Batı dergilerine: Size ne

Avrupa ve Amerikan medyasında Erdoğan karşıtlığı yayınlara değinen Erdoğan, "Bütün dergiler 'Erdoğan gitmeli' diyor. Size ne bunun kararını siz değil ey Batı milletim verir." diye konuştu.

"Rusya'ya da sataşmaya başladı"

Muharrem İnce'ye kurulan kaset kumpasının arkasında Rusya'yı olduğunu iddia eden Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Erdoğan, "Bay bay Kemal Rusya'ya da sataşmaya başladı. Türkiye'deki seçimleri Rusya yönlendiriyormuş utan utan. Ben şimdi kalkıp Türkiye'deki seçimleri Amerika, Almanya, Fransa, İngiltere yönlendiriyor desem. Sen bunları benim kadar tanımazsın, ben bunların hepsinin ruhlarını okurum. 20 senedir bunlarla görüşüyorum. Sen bunları nereden tanıdın? Ama bunda yalan çok. Londra'nın tefecilerinden 300 milyar dolar getirecekmiş, avucunu yalarsın avucunu." ifadelerini kullandı.

“Bir insan siyasette bu kadar laubali olur mu”

Kılıçdaroğlu'nun Muharrem İnce'ye yönelik "Halil İbrahim Sofrası" çağrısına da değinen Erdoğan, "Kalkmış 'gel Halil İbrahim sofrasına' diyor. Bir insan siyasette bu kadar laubali olur mu. Siz beraber yürümediniz mi geçmişte. Bu ne kadar sulu bir şaka" dedi.

Patates-soğan fiyatları tartışması

Erdoğan, "Her yıl Mart Nisan gibi ülkemizde patates soğan tartışması çıkarılır. Bunlar tamamen mevsim geçişi ve ahlaksızlıkla alakalı. Şimdi fiyatlar dengesine oturdu. Milletimizin canını yakan hayat pahalılığını görmezden gelmiyoruz" dedi.