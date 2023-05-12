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Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Muharrem İnce açıklaması: 13 hesap tespit edildi

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Muharrem İnce açıklaması: 13 hesap tespit edildi

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden (EGM) yapılan açıklamada "Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce hakkında provokatif paylaşımda bulunan ve dezenformasyon faaliyeti yürüten 13 hesap tespit edildi" denildi.

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Emniyet Genel Müdürlüğü'nden (EGM) son dakika açıklama geldi. Yapılan açıklamada "Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce hakkında provokatif paylaşımda bulunan ve dezenformasyon faaliyeti yürüten 13 hesap tespit edildi" denildi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, dün "Bu atılan iftiralara, Saray'a giden CHP'liden başlayarak 'Saray'dan para aldı, çekilemez' diyenlere bu alçaklığı yapanlara sesleniyorum; bu sahte dekontlardan, görüntülerden çekindiğim yok. Cumhurbaşkanı adaylığından çekiliyorum." sözleri ile cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini duyurmuştu. 

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