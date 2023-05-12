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TFF'de karşılaştılar! Dursun Özbek, Volkan Demirel'e yaptığı teklifi açıkladı

TFF'de karşılaştılar! Dursun Özbek, Volkan Demirel'e yaptığı teklifi açıkladı

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, basın toplantısında gündeme dair görüşlerini aktardı. Başkan Özbek, Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'e teklif yaptığını belirterek, "Lig bitince Hatayspor ile maç yapabiliriz. TFF'de Volkan Demirel ile karşılaştım. Volkan'a aynı şeyi teklif ettim. Volkan da 'Sporcularımızın hepsi gitti' dedi" ifadelerini kullandı.

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Galatasaray, depremzedeler yararına anlamlı bir iş birliğine imza atıyor. Yeni başlatılan bağış kampanyası ile birlikte ilk etapta 1 milyon Euro destek sağlanacak. 

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, düzenlenen anlaşma töreninde Stuttgart ile yardım maçı yapacaklarını açıkladı. 

Dursun Özbek açıklamasında; "Türkiye ve Türkiye'yi seven insanlara sesleniyorum. Bu deprem felaketini unutmayalım, unutturmayalım. Zaman içerisinde acıların derinliği unutuluyor. Ama bu öyle bir acı değil. 50 binden fazla insanımız öldü ve 11'den fazla şehrimiz tarumar oldu. Bunu unutmayalım. Devlet elinden geleni yapıyor ama bu işi sadece devlete bırakmamalıyız. Sivil toplum kuruluşları bugünler için var. Galatasaray Kulübü de bu bölgedeki insanların yaraları sarılana kadar devam edecek." dedi. 

Stuttgart ile maç

Özbek sözlerinin devamında; "Bakü'ye de gittik, yardım toplamak için maç yaptık. Yüklü bir hasılat getirisi oldu. Bundan sonraki süreçte Stuttgart ile Almanya'da maç yapacağız. Hasılatı deprem bölgesine göndereceğiz." açıklamasında bulundu. 

Hatayspor ile maç yapma teklifi

Dursun Özbek; "Hatay ile irtibat halindeyiz. Hatay yok olmuş. Planlamalar yapılıyor. Erden Timur Bey ilgileniyor. Lig bitince Hatayspor ile maç yapabiliriz. TFF'de Volkan Demirel ile karşılaştım. Volkan'a aynı şeyi teklif ettim. Volkan da 'Sporcularımızın hepsi gitti' dedi. Ben de 'Sporcu olması önemli değil, birilerini bul ve Hatayspor forması giydir. Bölge insanına moral olsun' diye konuştum. Bölge insanı için her şeyi yapacağız." sözlerini sarfetti. 

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