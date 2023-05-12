TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay 'ilk kez' diyerek açıkladı! Dikkat çeken zam sözleri...

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, kamu işçisine yapılan zamma ilişkin, "İlk defa TÜRK-İŞ'in tarihinde ne talep ettiysek tamamını aldık." dedi.

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TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay, işçi temsilcileri olarak ülkenin her zaman yanında olduklarını vurguladı.

Kamu işçisine yapılan zamma ve görüşme sürecine değinen Atalay, "İlk defa TÜRK-İŞ'in tarihinde ne talep ettiysek tamamını aldık. Yeni giren bir işçiye 15 bin lira, artı 15 refah payı. 45'in tamamını aldık. Yanlarla beraber baktığınız zaman ortalama 49'a gelen arkadaşlarımız var. Elhamdülillah, kazasız belasız çalışalım." diye konuştu.

"Kimi istiyorsanız oy verin umurumda değil ben..."

Atalay, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere işaret ederek, "Kimi istiyorsanız oy verin. Umurumda değil benim ama ben teröre karşı arama mesafe koymaya devam ederim. PKK, bu ülkenin düşmanı, FETÖ bu ülkenin düşmanı. Sizin düşmanınız, benim düşmanım, alemin düşmanı. Ben sendikacıyım, işçiyim. Ama bu ülkede herkese eşit muamele yapmak lazım. Herkese adil davranmak lazım. Sağcı solcu ayırmıyorum. Sağcı da benim, solcu da benim. Adam vatan haini olmasın da bayrakla, Kur'an'la bir problemi olmasın ne istiyorsa onu yapsın. Hiç problem yok." değerlendirmesinde bulundu.