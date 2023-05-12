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Hakkari'de askeri araç devrildi! 3 asker yaralandı

Hakkari'de askeri araç devrildi! 3 asker yaralandı

Hakkari’de askeri araç bilinmeyen bir nedenden dolayı devrildi. Askeri aracın devrilmesi sonucunda 3 asker yaralandı. Yaralı askerler bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Alınan bilgilere göre kaza, Hakkari-Van kara yolu üzerinde bulunan Kırıkdağ köyünde meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenden dolayı askeri araç devrilirken, 3 asker ise yaralandı. Yaralılar bölgeye gönderilen ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bir süre trafiğe kapanan Hakkari-Van kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.

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