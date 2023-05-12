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Fatma Meriç Yılmaz kimdir, kaç yaşında? Kerem Kınık gitti yerine Kızılay'a geldi

Fatma Meriç Yılmaz kimdir, kaç yaşında? Kerem Kınık gitti yerine Kızılay'a geldi

11 ili vuran deprem faciasında Kızılay'a ait çadırları sattığı için büyük tepki gören ve istifa çağrısı yapılan Kızılay Başkanı Kerem Kınık, seçime 2 gün kala istifa ettiğini duyurdu. Kızılay Genel Başkanlığı'na ise Fatma Meriç Yılmaz geldi. Peki kimdir Fatma Meriç Yılmaz, aslen nereli, kaç yaşında?

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Türkiye'yi sarsan büyük depremin ardından yetersizliği ve çadır satması ile büyük tepki gören Kerem Kınık Kızılay Genel Başkanlığı görevinden istifa ettiğini duyurdu. Kerem Kınık'ın yerine ise Kızılay genel başkan yardımcısı Fatma Meriç Yılmaz geçti. Peki Fatma Meriç Yılmaz kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Fatma Meriç Yılmaz eşi kimdir?

Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Türk Kızılay Genel Başkanlığından istifa etti. Kınık'ın yerine Genel Başkanlık görevine Kızılay genel başkan yardımcısı Fatma Meriç Yılmaz geçecek.

Fatma Meriç Yılmaz, AK Parti iktidarı döneminde Ankara 1. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ve Sağlık Bakanlığı müsteşar yardımcılığı görevlerinde bulundu. Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nin Sağlık Bakanlığı adına devrini gerçekleştirdi. 

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