Rus rap sanatçısının Letonya'ya girişi infiale neden olduğu gerekçesiyle yasaklandı

"Temada" mahlasıyla bilinen Rus vatandaşı rap sanatçısı Artemy Ivanov'un, Rusça şarkılar söylediği sokak konserlerinde infiale neden olduğu gerekçesiyle Letonya'ya girişine izin verilmediği bildirildi.

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Letonya'daki kamu yayıncısı "Letonya Televizyonu"nun haberine göre, Ivanov, Paskalya tatili sırasında Rusça şarkılar söylediği sokak konserlerinde, başkent Riga sakinleri arasında infiale neden oldu.

"Temada" mahlasıyla bilinen rap sanatçısının istenmeyen kişiler listesine dahil edildiği ve Letonya'ya girişine izin verilmediği kaydedildi.

Letonya güvenlik servisinden elde edilen bilgilere dayandırılan haberde, Ivanov'un Rusya'nın Ukrayna'daki eylemlerini desteklediği ifade edildi.

Daimi ikametgahı Estonya'da olan Rus vatandaşı Ivanov'un ise konserlerinin siyasi alt metinler içermeyen, eğlenceli anlardan ibaret olduğunu savunduğu belirtildi.