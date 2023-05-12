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Sultanbeyli'de yangın çıkan gecekondudaki kadını komşuları kurtardı

Sultanbeyli'de yangın çıkan gecekondudaki kadını komşuları kurtardı

Sultanbeyli'de çıkan yangında kullanılamaz hale gelen gecekondudaki kadın komşularınca kurtarıldı.

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Hasanpaşa Mahallesi Ufuk Sokak'taki tek katlı gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler bir anda gecekonduyu kaplarken, evdeki Hatice Şahin, komşuları tarafından kurtarıldı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti, polis de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında, gecekondu kullanılamaz hale geldi.

Fenalık geçiren Şahin, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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