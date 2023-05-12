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ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksleri nisanda arttı

ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksleri nisanda arttı

ABD'de ithalat fiyat endeksi nisanda aylık bazda yüzde 0,4, ihracat fiyat endeksi yüzde 0,2 arttı.

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ABD Çalışma Bakanlığı, nisan ayına ait ithalat ve ihracat fiyat endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede ithalat fiyat endeksi nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 arttı. Piyasa beklentileri ithalat fiyat endeksinin bu dönemde yüzde 0,3 artması yönündeydi.

Yüksek yakıt maliyetleri nedeniyle geçen yılın sonundan bu yana ilk kez artış kaydeden ithalat fiyat endeksi, martta yüzde 0,8 azalmıştı.

İthalat fiyat endeksi, nisanda geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 4,8 azalarak Mayıs 2020'den bu yana en büyük yıllık düşüşü gösterdi.

Ülkede ihracat fiyat endeksi de nisanda aylık bazda yüzde 0,2'lik artış kaydetti. Piyasa beklentilerine paralel gerçekleşen ihracat fiyat endeksi, martta yüzde 0,6 azalmıştı.

İhracat fiyat endeksi, nisanda yıllık bazda ise yüzde 5,9 azaldı.

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