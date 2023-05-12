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Zabıtadan kaçan dilenciler ağaca çıkarak saklandı! Rahat tavırları ve şarkı söylemeleri dikkat çekti

Zabıtadan kaçan dilenciler ağaca çıkarak saklandı! Rahat tavırları ve şarkı söylemeleri dikkat çekti

İSTANBUL Beyoğlu Belediyesi Zabıta ekipleri ilçenin farklı noktalarında dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Bazı dilencilerin kaçtığı görülürken, bir ağaca çıkarak saklanmaya çalışan dilenciler ekipler tarafından aşağı indirildi. Öte yandan dilencilerin yakalandıktan sonraki rahat tavırları ve şarkı söylemeleri dikkat çekti.

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Beyoğlu Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri tarafından ilçenin farklı noktalarında halkın duygularını istismar etmeye çalışan dilencilere yönelik operasyon yapıldı. Zabıta ekiplerini gören dilenciler kaçmaya başladı.

Zabıta ekipleri de kaçan dilencileri yakalamaya çalıştı. Bir dilenci yakalanmamak için kaçıp ağaca çıktı. Zabıta görevlileri ağaca çıkarak saklanan dilencileri indirmek için yoğun çaba sarf etti.

Operasyonda dilendirilen çocuklar da yakalandı. Dilencilerin yakalandıktan sonraki rahat tavırları ve şarkı söylemeleri dikkat çekti. Zabıta Müdürlüğüne götürülen dilenciler hakkına işlem yapıldı.

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