New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.

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Açılışta Dow Jones endeksi, 60 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,18 artışla 33.370,58 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,19 artarak 4.138,54 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,18 kazançla 12.350,52 puana yükseldi.

ABD'de borç limiti açmazı yatırımcıların odağında yer almaya devam ederken, pay piyasalarında haftanın son işlem gününün açılışında pozitif bir seyir izlendi.



Beyaz Saray yetkilileri, Başkan Joe Biden'ın bugün Kongre liderleriyle gerçekleştirmesi planlanan borç limiti görüşmesinin gelecek haftaya ertelendiğini belirtirken, liderler tekrar bir araya gelmeden önce, personellerin bu kapsamda çalışmaya devam edeceği aktarıldı.



ABD Hazine Bakanı Janet Yellen da Kongre'nin borç limitini yükseltmemesi durumunda ekonomik bir felaketle karşı karşıya kalacaklarını ifade ederek, hala nakitlerinin ne zaman tükeneceğine ilişkin biraz belirsizlik bulunduğunu anlattı.

Yellen, konuyu son haftalarda iş dünyası liderleriyle tartıştığını belirterek, gelecek hafta da üst düzey banka yetkilileriyle borç limiti konusunda görüşeceklerinin bilgisini verdi.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman, enflasyonun yüksek ve iş gücü piyasasının sıkı kalması durumunda, enflasyonu düşürecek yeterince kısıtlayıcı bir duruş elde etmek için ek para politikası sıkılaştırmasının uygun olabileceğini söyledi.



Enflasyonun düşüş yolunda olduğuna dair tutarlı kanıtlar aradığını ifade eden Bowman, Fed'in haziran ayı toplantısı öncesinde uygun para politikası duruşunu değerlendirmek için verileri yakından izlemeye devam edeceğini dile getirdi.

Öte yandan, Tesla ve Twitter Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk'ın, Twitter için yeni bir CEO'yu işe aldığını duyurması sonrasında Tesla hisselerinin yüzde 4'ün üzerinde değer kazanması dikkati çekti.