Kadıköy Belediyesi'nde yolsuzluk operasyonu İstanbul merkezli 4 ilde 224 kişiye gözaltı kararı
Kadıköy Belediyesine yönelik İstanbul merkezli 5 ilde 224 şüpheliye yönelik “rüşvet” operasyonu başlatıldı. Zabıta personeli ile belediye mühendislerinin de aralarında yer aldığı çok sayıda şüpheli yakalandı.Abone ol
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütlü olarak rüşvet almak, vermek, aracılık etmek ve resmi belgede sahtecilik suçlarına karıştıkları tespit edilen, çoğunluğu Kadıköy Belediyesinde görevli zabıta personeli ve belediye mühendisi olmak üzere, 54'ü kamu görevlisi 224 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
5 ilde eş zamanlı operasyon
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlıların yakalanması için İstanbul, İzmir, Adana, Kocaeli ve Şırnak'ta eş zamanlı operasyon başlattı.
Devam eden operasyon kapsamında çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı, adreslerdeki aramaların sürdüğü bildirildi.