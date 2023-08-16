İYİ Parti ve CHP'nin sürpriz Ankara aday adayları kulislerde konuşuluyor iki isim 'adayım' dedi

Yerel seçimler öncesinde İYİ Parti ve CHP'nin Ankara adayı konusunda anlaşmazlığa düştüğü iddiaları kulislere düştü. İYİ Parti'de Oktay Vural'ın CHP'de Faik Öztrak'ın Ankara Büyükşehir adayı olmak istediği konuşuluyor.

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2024 yerel seçimlerinde CHP ve İYİ Parti'nin ittifak yapıp yapmayacağı merak konusu olurken her iki partide yeni adaylar ortaya çıkmaya başladı.

Yerel seçimler yaklaşırken İYİ Parti’de Ankara sıkıntısı yaşanıyor. Ankara kulislerinde konuşulanlara göre kısa süre önce MHP’den İYİ Partiye geçen, MHP’nin eski Grup Başkanvekili ve deneyimli ismi Oktay Vural’ın, “Mansur Bey bir dönem yaptı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına adayım” dediği öne sürülüyor.

Oktay Vural'a adaylık desteği

Başkanvekilliği sırasında oldukça aktif olan Oktay Vural’ın çıkışının parti içinde destek bulduğu konuşuluyor. Seçim sonrası kongrede güven tazeleyen Akşener'in yeni kurmay takımına giren Vural, İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı olarak görev yapıyor.

Faik Öztrak Ankara adayı mı?

Öte yandan genel seçimlerde yapılan ittifaklar nedeniyle zor durumda kalan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile sıkıntılar yaşayan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun da Ankara’da işi kolay görünmüyor. CHP’nin önemli isimlerinden Faik Öztrak’ın Ankara Büyükşehir’e aday olmak istediği belirtiliyor.

İki parti arasında ittifak görüşmelerinin sürdüğü ve bu isimlerin tartışıldığı da konuşulanlar arasında.