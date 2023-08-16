Diyarbakır'da otomobil elektrikli bisiklet sürücüsüne çarptı!

Diyarbakır Silvan'da geçtiğimiz akşam hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü elektrikli bisikletle seyir halinde olan bir kişiye çarptı. Meydana gelen kazada bisiklet sürücüsü yaralandı.Abone ol
Alınan bilgilere göre dün akşam saatlerinde Silvan ilçesi Batman karayolu Yüksek Mahallesinde 34 ET 4681plakalı aracın sürücüsü F.B., elektrikli bisiklet sürücüsü E.K’ya çarptı.
İhbar üzerine olay yerinse sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi. Sürücü gözaltına alınırken olayla ilgili inceleme sürüyor.