İstanbul’da uyuşturucu soruşturmasında 3 tutuklama

İstanbul’da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheliden 3’ü tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada adliyeye sevk edilen zanlılardan Ayşe Tarım, Ayşe Sağlam ve Ceren Alper sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, Burak Fahri Yön, Nilüfer Batur Tokgöz ve Selen Görgüzel hakkında adli kontrol kararı verildi.

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan toplam 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Toplam 6 zanlı, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gönderildi.

Savcılık, Ayşe Tarım, Ayşe Sağlam, Burak Fahri Yön ile Ceren Alper'i, tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Şüpheliler Nilüfer Batur Tokgöz ve Selen Görgüzel hakkında ise adli kontrol talep edildi.

Sulh ceza hakimliğince Tarım, Sağlam ve Alper'in tutuklanmasına karar verildi.

Diğer şüpheliler Yön, Tokgöz ve Görgüzel hakkında ise adli kontrol tedbirine hükmedildi.

