BIST 12.255
DOLAR 43,12
EURO 50,41
ALTIN 6.399,12
MEDYA

Hadi Özışık’tan Veyis Ateş üzerinden yapılan iftiralara sert tepki!

Hadi Özışık, Veyis Ateş’in Kocaeli’deki evinde çekilen eski fotoğraflar üzerinden yürütülen algı operasyonuna sert tepki gösterdi. Özışık, iddiaların asılsız olduğunu söyledi.

Gazeteci Hadi Özışık, Veyis Ateş’in Kocaeli Körfez’deki evinde yıllar önce düzenlenen bir mangal davetine ait fotoğraflar üzerinden yürütülen tartışmalara sert tepki gösterdi.

Özışık, söz konusu buluşmanın bir “doğum günü” ya da iddia edildiği gibi farklı bir organizasyon olmadığını vurgulayarak, “Bu bir mangal davetidir. Gazetecilerin, siyasetçilerin ve farklı görüşlerden isimlerin davete icabet ettiği sıradan bir buluşmadır” dedi.

Fotoğrafların yıllar sonra bağlamından koparılarak servis edilmesini “itibar suikastı” olarak nitelendiren Özışık, “Bir kişinin sonradan yaşadığı bir skandal üzerinden, geçmişteki masum fotoğrafları suç delili gibi sunmak ahlaksızlıktır” ifadelerini kullandı.

Özışık ayrıca, bazı medya organlarının ve sosyal medya hesaplarının bilinçli şekilde algı oluşturduğunu belirterek, “Eleştiri yapılabilir ama iftira atılamaz. Bilgiye dayalı olmayan her yorum, gazetecilik değildir” diye konuştu.

