BIST 12.255
DOLAR 43,11
EURO 50,35
ALTIN 6.382,69
HABER /  GÜNCEL

Sultanbeyli’de üstüne istinat duvarı çöken araç hasar gördü

Sultanbeyli’de üstüne istinat duvarı çöken araç hasar gördü

Sultanbeyli’de bir istinat duvarının çökmesi sonucu park halindeki bir araç hasar gördü. Battalgazi Mahallesi’nde meydana gelen olayda, duvardan kopan parçaların aracın üzerine düşmesiyle maddi zarar oluşurken, yapılan incelemede zeminin boş olması nedeniyle toprak kayması riski tespit edildi.

Abone ol

Sultanbeyli'de, istinat duvarının bir kısmı üzerine çöken park halindeki araçta hasar meydana geldi.

Battalgazi Mahallesi Rami Çıkmazı Sokak'ta bulunan istinat duvarı henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Park halindeki aracın bir kısmı duvardan kopan parçaların altında kalarak hasar gördü.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin incelemeleri sonucunda istinat duvarının zemininin boş olması nedeniyle toprak kayması riski tespit edildi.

Sokak ve duvarın çevresinde güvenlik önlemi alındı.

ÖNCEKİ HABERLER
Somali'den tarihi adım! Anlaşmayı feshettiler
Somali'den tarihi adım! Anlaşmayı feshettiler
Jurasek'i yollayan Beşiktaş ilk transferini yaptı
Jurasek'i yollayan Beşiktaş ilk transferini yaptı
Ortaokul ve lise kademelerinde yıl sonu "gelişim raporu" verilecek
Ortaokul ve lise kademelerinde yıl sonu "gelişim raporu" verilecek
Trabzonspor Başkanı Doğan: 'Bu hafta içinde transferleri bitireceğiz'
Trabzonspor Başkanı Doğan: 'Bu hafta içinde transferleri bitireceğiz'
Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme duyuruları yayımlandı
Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme duyuruları yayımlandı
Karaciğer yetmezliği tedavisi gören Ufuk Özkan hastaneye kaldırıldı
Karaciğer yetmezliği tedavisi gören Ufuk Özkan hastaneye kaldırıldı
DMM’den “elden yardım” uyarısı: İmza karşılığı maddi destek iddiaları dolandırıcılık
DMM’den “elden yardım” uyarısı: İmza karşılığı maddi destek iddiaları dolandırıcılık
AFAD duyurdu! Malatya’da korkutan deprem
AFAD duyurdu! Malatya’da korkutan deprem
ABD ile İran arasında kritik görüşme! Ölü sayısı açıklandı
ABD ile İran arasında kritik görüşme! Ölü sayısı açıklandı
Real Madrid, Xabi Alonso'nun görevine son verildiğini açıkladı
Real Madrid, Xabi Alonso'nun görevine son verildiğini açıkladı
Murat Ağırel'den hayrete düşüren sözler: "Kendi katilimle telefonda görüştüm"
Murat Ağırel'den hayrete düşüren sözler: "Kendi katilimle telefonda görüştüm"
Elon Musk tarih verdi! Robotlar ameliyat yapacak, doktorluk devri kapanacak
Elon Musk tarih verdi! Robotlar ameliyat yapacak, doktorluk devri kapanacak