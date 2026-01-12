AK Parti'den İran açıklaması: Kaos istemiyoruz

AK Parti Genel Merkezi’nde basına kapalı yapılan MYK toplantısında sanal bahisle mücadele, dış politika ve bölgesel gelişmeler ele alınırken, toplantı sonrası Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. Çelik, sanal bahisin mafya ve kara parayla bağlantılı bir operasyon olarak görüldüğünü, İran ve Venezuela’da istikrarın önemini vurguladı; Suriye’de SDG’nin 10 Mart Mutabakatı’na uyması gerektiğini belirterek sürecin bir Arap-Kürt çatışması olmadığını söyledi.

AK Parti Genel Merkezi'ndeki MYK toplantısı, saat 15.21'de başladı. Toplantıda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın sunum yapacağı, ardından TBMM gündeminin ele alınacağı belirtildi.

Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yaptı.

İşte Çelik'in konuşmasından öne çıkanlar:

Sanal bahise karşı eylem planı MYK'da ele alınıyor. Ülkemize dönük sanal bahis bir operasyon olarak kullanılıyor.

İllegal tarafı bunun mafya yapılanmalarıyla bağlantısı kara para tüm boyutlarıyla ele alınarak bunun ülkemize toplumumuza vatandaşlarımıza zararını engelleyecek şekilde eylem planını ortaya koymaya çalışacağız.

"İRAN'DA KAOS İSTEMİYORUZ"

İran ile ilgili bir gündem var. Biz komşumuz İran'da bir kaosun çıkmasını asla arzu etmeyiz. İran'da istikrarı vurguluyoruz. Sorunlar dışarıdan müdahalelerle değil, İran'ın kendi dinamikleriyle çözülmeli.

'DIŞARIDAN MÜDAHALE KRİZ YARATIR'

Kardeş İran halkının başına sıkıntı gelmemesi, zorlukla karşı karşıya kalmaması bizim en büyük hassasiyetlerimizden birisidir. Bunu halletmesi gereken İran toplum hayatı ve İran devlet hayatının kendi öz dinamikleridir. Dışarıdan müdahale kriz yaratır.

Şu anda İsrailli yetkililerin İran’a dönük sözlerine baktığımızda bütün bölgede daha büyük sıkıntılar yaratacak vahşi tutum içerisine girdiklerini görüyoruz.

"VENEZUELA HALKININ YANINDAYIZ"

Venezuela’daki müdahalenin, Maduro’nun şu anda bulunduğu durumun yarattığı etkiler devam ediyor. Latin Amerika'yı hedef alan açıklamalar sıkıntı doğurur. Biz her zaman Venezuela halkının yanındayız.

Bu ülkelerin bağımsızlığına, egemenliğine, iç barışına ve istikrarına dönük adımların atılmaması gerektiğini net bir şekilde ifade ediyoruz.

Venezuela halkıyla dayanışmamızı bir kez daha buradan ifade etmiş olalım. Venezuela halkının barış içinde mutlu bir geleceğe sahip olması için Türkiye her zaman yanlarındadır.

"ŞAM GEREKEN TAVRI ORTAYA KOYDU"

Suriye’de önemli gelişmeler oldu. Burada dikkat çektiğimiz durum haklı çıkmıştır. Burada SDG terör örgütünün 10 Mart Mutabakatına uyması gerektiğini ifade etmiştik. Şimdi sivil yerleşim alanlarına saldırdılar, konutlara saldırdılar ve pek çok kamu kurumuna saldırarak sıkıntılı bir tablo ortaya çıkardılar. Suriye hükümeti tavrını ortaya koydu. Bundan sonrasının istikrarla sonuçlanması gerektiği en önemli temennimizdir.

Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması, Suriye’nin egemenliğinin korunması bizim açımızdan hassas konulardır. 10 Mart mutabakatına uymaları halinde hiçbir sorun kalmayacaktır. 10 aydır SDG’nin çeşitli müzakere alanlarından kaçtığını, sürece karşı tutum sergilediğini görüyoruz. SDG soykırımcı siyaset odakları tarafından cesaretlendirilmektedir.

‘BU YAKLAŞIM GAZZE’NİN İŞGALİNİN MEŞRULAŞTIRILMAYA ÇALIŞILMASIDIR’

Sarı hat üzerinden Gazze içerisinde İsrail yeni bir sınır haline getirmeye çalışıyor. Bu son derece yanlış bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım Gazze’nin işgalinin meşrulaştırılmaya çalışılmasıdır. Bu söz konusu olamaz.

Cumhurbaşkanımızın dış politikaya ilişkin yoğun bir temas trafiği var. Suriye’de olaylar çıktıktan sonra Şara ile kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdi.

‘BU ARAP-KÜRT ÇATIŞMASI DEĞİL’

Burada Kandil’in doğrudan müdahalesi ile süreci çatışmaya sürükleyen, olayların daha da büyümesini sağlamaya çalışan hattı da net bir şekilde gördük. Burada herhangi bir sorun büyümemesi, daha fazla kan dökülmemesi için oraya otobüsler gönderildi. Birtakım sivillerin, SDG unsurlarının kan dökülmeden çıkması için irade ortaya konuldu. Burada Kürt kardeşlerimizin güvenliğinin SDG’nin birtakım odaklar tarafından cesaretlendirilerek birtakım saldırılar düzenlemesi sebebiyle Kürt kardeşlerimizin güvenliğinin riske atıldığını net bir şekilde görüyoruz. Bu bir Arap-Kürt çatışması değil.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE BÖLGE SÜRECİNİN NE KADAR KIYMETLİ OLDUĞUNU BİR KERE DAHA GÖSTERDİ’

Burada önemli olan şudur. Suriye’nin bütünlüğü önemlidir. İç barışı önemlidir, Egemenliği önemlidir. Bu açıdan bakıldığında Kürt kardeşlerimiz Suriye’nin ayrılmaz ve eşit bir parçasıdır. Terör gündemden kalkacak. 10 Mart Mutabakatıyla ilgili adımlar atılacak. Tek bir Suriye olarak tek bir devlet ilkesi içinde yoluna devam edecek. Terörsüz Türkiye terörsüz bölge sürecinin ne kadar kıymetli olduğunu bir kere daha gösterdi.

SURİYE'DE ARAP-KÜRT ÇATIŞMASI MI KIŞKIRTILIYOR?

Suriye'de terör örgütü sözcüleri gerek Avrupa'dan gerek Suriye'den gerek Kandil'den konuşanlar Suriye'de bir Arap-Kürt çatışması tetiklendi şeklinde sözler söylüyorlar. Bunu tetiklemeye çalışan bir odak varsa bunun SDG olduğu net bir şekilde görülüyor. Suriye içerisinde Kürt kardeşimize, Alevi, Şi kardeşimize kötü gözle bakılmasının karşısında önce biz dururuz. Suriye hükümetin mutabıkız.

Bu hassasiyetler Türkiye tarafından iletiliyor. Dolayısıyla burada herhangi bir dürzi kardeşimize, Alevi, Şii kardeşimize kötü gözle bakanın karşısında Türkiye Cumhuriyeti durur. Kendisine Dürzi'nin temsilcisiyim diyenlerin aslında Kürtle, Dürzi ile, Alevi Şii ile bir alakası yok. Onlar terör faaliyetleri yapmaya çalışıyorlar. Kendilerine müdahale edildiği zaman sanki bir mezhep grubuna müdahale edilmiş gibi bunu sunuyorlar.

Terör örgütleri etnik grupları kalkan yapıyorlar. Bunlara müdahale edildiği zaman kim ki diyorsa Kürtlere müdahale ediliyor yalan söylüyor. Kim ki diyorsa Alevilere karşı kötülük yapılıyor yalan söylüyor.

CHP’NİN ELEŞTİRİLERİ HAKKINDA

Bizim partimizin alevi canlarımızı sahiplenmesi, bu konudaki hassasiyeti son derece açık ifade ettiğimiz bir husustur. Cumhurbaşkanımızın belediye başkanlığı zamanından beri ortaya koyduğu gayretler yüksektir. İkincisi emekli büyüklerimizle ilgili burada en büyük hassasiyet her zaman onlarla ilgili olarak gösterilmiştir. Bütçe imkanları içerisinde ekonomik programın ilerlemesine bağlı olarak hiçbir zaman emeklimizi, çiftçimizi yalnız bırakmayacağız. Son derece saygısız ifade kullanmalarını kendi sicillerine işleyen bir şey.

Bizim arkadaşlarımızın yaptıkları görevlere layık olup olmadıkları arkadaşlarımız kendi siyasi emekleriyle Cumhurbaşkanımızın takdiriyle bu göreve getirilmiştir. Görevi hakkıyla yapmaktadırlar. Burada emeklilerimiz üzerinden, alevi canlarımız üzerinden AK Parti’ye dönük tartışma açılması tümüyle reddettiğimiz bir konudur. Biz Alevi canlarımızla da biriz beraberiz, bütün siyasi hayatımız boyunca en önemli önceliklerimizden bir tanesi bizim emeklilerimizle yürüdüğümüz yolda onların her zaman yanında olmaktır.

GÜMRÜK VERGİSİNDE 30 EURO SINIRININ KALDIRILMASI HAKKINDA

Esas olan tüketici sağlığının ve ürün güvenliğinin korunmasıyla ilgili olarak bu adım atıldı. Haksız rekabete izin vermemek için bu adım atıldı. Teknolojik gerekliliği olan istisnai durumlarda yeni değerlendirmeler yapılabilir. Tüketici sağlığı, ürün güvenliği, haksız rekabetin önlenmesi açısından atılan adımlar bunlar. Aşırı fiyatlamalarla ilgili Ticaret Bakanlığı gereken hassasiyeti gösteriyor.

DEM HEYETİNİN ERDOĞAN İLE GÖRÜŞME TALEBİ OLDU MU?

Şu anda kesinleşmiş bir takvim yok.

'TÜRKİYE, 139 ÜNİVERSİTE İLE DÜNYADA İKİNCİ OLDU'

Sürdürülebilir iklim dostu kampüs projeleri çerçevesinde Üniversiteler teşvik ediliyor. Yeşil üniversite endeksine göre Türkiye 139 üniversite ile dünyada ikinci oldu, Avrupa’da da zirveye ulaştı. Üniversitelerde doğa dostu kampüs projelerine destek veren bütün yöneticileri, öğrenci kardeşlerimizi yürekten tebrik ediyoruz. "