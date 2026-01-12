BIST 12.255
Zonguldak’ta sağanak sonrası korkutan heyelan

Zonguldak’ın Terakki Mahallesi’nde kar ve sağanağın ardından meydana gelen heyelanda biri boş olmak üzere iki müstakil ev zarar gördü. Toprak ve kaya parçalarının evlerin çatı ve arka cephelerinde hasara yol açtığı belirlenirken, iç bölümlerde hayati tehlike oluşturacak bir yıkım tespit edilmedi.

Zonguldak'ta bir mahallede meydana gelen heyelanda iki ev zarar gördü.

Terakki Mahallesi Hacıbaba Sokak'ta, kentte etkili olan kar ve sağanağın ardından toprak zeminde kayma meydana geldi.

Yumuşayan taşlık ve toprak alandan kopan kaya parçaları ile toprak kütlesi, sokak altında bulunan biri boş iki müstakil evin üzerine düştü.

İhbar üzerine bölgeye Zonguldak Belediyesi ile AFAD ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede, kayan kütlenin evlerin çatıları ve arka cephelerinde hasara yol açtığı, iç bölümlerde ise hayati tehlike oluşturacak bir yıkımın bulunmadığı tespit edildi.

İncelemeler sonrası 5 kişinin yaşadığı ev için geçici boşaltma kararı alındı.

Ev sakinlerinden Cemile Zilifli, gazetecilere, olay anında büyük korku yaşadıklarını belirterek, iki katlı evin arka kısmına toprak yığıldığını söyledi.

Zilifli, "Yukarıdan bir gürültü geldi, ben de evde korktum. Dışarı çıktık, baktım, komşunun duvarıyla birlikte toprak bizim evin arkasına gelmiş." dedi.

