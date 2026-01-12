Galatasaray için İstanbul'a gelmişti! Can Armando Güner geri döndü

Galatasaray'ın tartışmaya neden olan Can Armando Güner'in transferi iptal oldu. Sarı kırmızılılarla sözleşme imzalamak için İstanbul'a gelen genç futbolcu, Almanya'ya döndü.

Abone ol

Galatasaray ile Borussia Mönchengladbach arasında tartışmaya neden olan Can Armando Güner geri gitti. Cuma günü İstanbul Havalimanı'nda kulüp yetkililerinin karşıladığı Güner, 3 günlük sürecin ardından bugün Almanya'ya döndü.

18 yaşındaki futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Borussia Mönchengladbach, oyuncunun Galatasaray'la anlaşmasına rağmen sarı kırmızılılardan teklif almadığını açıklamıştı.

Borussia Mönchenglabach Sportif Direktörü Rouven Schröder, düzenlenen basın toplantısında çarpıcı ifadeler kullandı.

"Bize hasta olduğunu bildirdi, teklif almadık"

Galatasaray'dan bir teklif gelmediğini söyleyen Schröder, "Son birkaç gün bizi biraz şaşırttı çünkü hiç teklif almadık. Bize hasta olduğunu bildirdi. Durum bu ve biz bu konuda nispeten rahatız. Birisi bizden bir şey istiyorsa, numaralar ve mail adreslerimiz mevcut. O süper yetenekli biri değil, sahip olduğumuz birçok yetenekli oyuncudan biri." sözlerini sarf etti.