BIST 12.255
DOLAR 43,12
EURO 50,41
ALTIN 6.399,12
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 2 otomobil ve tırın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Abone ol

Sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen 2 otomobil ve tır, Viranşehir–Diyarbakır kara yolu Karınca Mahallesi civarında çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan İbrahim G. (76), Zehra G. (24), Aliye G. (48) ve Mehmet Ali G. (44) sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafik akışına kapanan yolun açılması için çalışmalar sürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray için İstanbul'a gelmişti! Can Armando Güner geri döndü
Galatasaray için İstanbul'a gelmişti! Can Armando Güner geri döndü
Hırvatistan Başbakanı Plenkovic: "Ukrayna Rus saldırısının mağdurudur"
Hırvatistan Başbakanı Plenkovic: "Ukrayna Rus saldırısının mağdurudur"
Genç avukatlara büro kurmaları için sağlanan kredi desteğinin süresi 30 Haziran'a uzatıldı
Genç avukatlara büro kurmaları için sağlanan kredi desteğinin süresi 30 Haziran'a uzatıldı
Porto'yu zirveye taşıyan Farioli ile yeni sözleşme imzalandı
Porto'yu zirveye taşıyan Farioli ile yeni sözleşme imzalandı
Uyuşturucu aramalarında gündem olmuştu Bebek Otel'de yıkım
Uyuşturucu aramalarında gündem olmuştu Bebek Otel'de yıkım
Grok sapıttı Ursula von der Leyen tepki gösterdi: Dehşete düştüm
Grok sapıttı Ursula von der Leyen tepki gösterdi: Dehşete düştüm
AB'den İran'ı kızdıracak açıklama: Hazırız
AB'den İran'ı kızdıracak açıklama: Hazırız
Setur'dan yarıyıl tatili için rota önerileri
Setur'dan yarıyıl tatili için rota önerileri
Haldun Dormen'den üzücü haber! Usta oyuncu entübe edildi
Haldun Dormen'den üzücü haber! Usta oyuncu entübe edildi
Ali Hamaney fotoğrafını yakan eylemci değil, fenomen çıktı
Ali Hamaney fotoğrafını yakan eylemci değil, fenomen çıktı
Osmaniye'de sağanak! Hayat felç oldu...
Osmaniye'de sağanak! Hayat felç oldu...
Stefan Kuntz'a "cinsel taciz" suçlaması! Hamburg'dan flaş açıklama
Stefan Kuntz'a "cinsel taciz" suçlaması! Hamburg'dan flaş açıklama