Murat Çalık'ın annesi 'aklını kaybetmek üzere'! Oğlu hastaneye kaldırıldı ve...

İSTANBUL Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, cezaevinden sağlık sorunları nedeniyle yeniden hastaneye kaldırılmıştı. Murat Çalık yarın ameliyat olacak. Annesi Gülseren Çalık oğlunun yattığı hastanenin kapısında nöbet tutarken yürek burkan açıklamalar yaptı. Gülseren Çalık 'aklımı kaybetmek üzereyim' dedi.

Abone ol

İSTANBUL Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık İzmir Karabağlar’daki Katip Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yatıyor. Kaldığı cezaevinden hastaneye sevk edilen Murat Çalık'ın boynunda şüpheli bir kitle büyümesi tespit edildi. Doktorlar bir kez daha ameliyat edilmesine karar verdi. Ameliyatı 13 Ocak salı günü yapılacak.

"AKLIMI KAYBETMEK ÜZEREYİM"

Murat Çalık’ın boynunda lenfoma ile alakalı şüpheli kitle şah damarına yakın bir noktada bulundu. Bu sebeple ameliyatı riskli bulunuyor. Oğlunu hastane kapısında bekleyen Murat Çalık'ın annesi yürek yakan açıklamalar yaptı. Anne Gülseren Çalık şunları söyledi:

-"Ben oğlumun tutuksuz yargılanmasını istiyorum. Torunlarımın, eşinin yanına gelmesini istiyorum. Çok üzgün ve kızgınım. Yeter diyorum.

-Artık ben aklımı kaybetmek üzereyim. Çok üzgünüm çünkü. Bütün vücudum sallanıyor.

-Bu ikinci ameliyat beni yerle bir etti."

Her sabah bu duayla kalkıyorum

Anne Gülseren Çalık, tutuklu olmasını artık bir kenara koyduğunu şu an tek dileğinin oğlunun sağlığı olduğunu söyledi. Gülseren Çalık şöyle devam etti:

-Benim en büyük endişem sağlığı. Herşeyi bir tarafa attım çocuğumun sağlığı diyorum.

-Her sabah allahım bana güzel haber gelsin diye kalkıyorum, akşam olunca tüm umutlarım yerle bir oluyor.

Geçireceğim ameliyatın endişesiyle...

Murat Çalık ise sosyal medya hesabından şunları yazdı:

-“19 Mart’tan bugüne 300 gün geçti. Ve ben evimden kilometrelerce uzakta, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yarın geçireceğim ameliyatın endişesiyle karşılıyorum bugünü. Biliyorum ki dualarınız benimle, biliyorum ki inancınız hâlâ taptaze. Bu süreçte şunu bir kez daha gördüm: İnsanın gücü sadece kendi bedeninden değil, inandığı değerlere tutunmaktan gelir. Her mesajınızda, her dileğinizde, her dualarınızda bunu bana hatırlattınız. İyi ki varsınız. Allah’ın izniyle daha güçlü bir şekilde ayağa kalkacak ve yeniden aranızda olacağım. Sağlıklı ve özgür günlerde mücadelemizi hep birlikte omuzlamak dileğiyle…”