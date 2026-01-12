Yaklaşık iki aydır tutuklu olan Furkan Bölükbaşı tahliye oldu

Cumhurbaşkanına yönelik sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında “cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı” suçlamasıyla cezaevine gönderilen Furkan Bölükbaşı, yaklaşık iki ay süren tutukluluğun ardından tahliye edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Furkan Bölükbaşı, tutuklama talebiyle sevk edildiği mahkemece 11 Kasım’da tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Soruşturma sürecinde tutuklu bulunan Bölükbaşı, yapılan değerlendirmelerin ardından mahkemenin kararıyla serbest bırakıldı.

PAYLAŞIMLARI NEDENİYLE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Soruşturmaya konu olan paylaşımlarda Bölükbaşı, sosyal medya platformu X’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ilişkin bir gönderiyi alıntılayarak, “Menderes'in sonunu Kemalizm'e yaptığı şirinlikler getirmişti. İnşallah Müslümanların mevcut iktidarı da aynı akıbete uğramadan kendine çekidüzen verir.” ifadelerini kullanmıştı.

Söz konusu paylaşım sosyal medyada tepki çekmiş, Bölükbaşı daha sonra bu mesajı hesabından silmişti.

KIZ ARKADAŞINDAN PAYLAŞIM

Tahliye haberini, Furkan Bölükbaşı’nın kız arkadaşı Nisa Çaydan da X platformu üzerinden duyurdu.

Çaydan, paylaşımında “Merhaba dinleyen, aylardır bu güzel haberi vermek için sabırsızlanıyordum. Beklenen gün geldi, Furkan Bölükbaşı tahliye edildi!” ifadelerine yer verdi.