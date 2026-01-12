BIST 12.255
DOLAR 43,12
EURO 50,41
ALTIN 6.399,12
HABER /  GÜNCEL

Yaklaşık iki aydır tutuklu olan Furkan Bölükbaşı tahliye oldu

Yaklaşık iki aydır tutuklu olan Furkan Bölükbaşı tahliye oldu

Cumhurbaşkanına yönelik sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında “cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı” suçlamasıyla cezaevine gönderilen Furkan Bölükbaşı, yaklaşık iki ay süren tutukluluğun ardından tahliye edildi.

Abone ol

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Furkan Bölükbaşı, tutuklama talebiyle sevk edildiği mahkemece 11 Kasım’da tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Soruşturma sürecinde tutuklu bulunan Bölükbaşı, yapılan değerlendirmelerin ardından mahkemenin kararıyla serbest bırakıldı.

PAYLAŞIMLARI NEDENİYLE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Soruşturmaya konu olan paylaşımlarda Bölükbaşı, sosyal medya platformu X’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ilişkin bir gönderiyi alıntılayarak, “Menderes'in sonunu Kemalizm'e yaptığı şirinlikler getirmişti. İnşallah Müslümanların mevcut iktidarı da aynı akıbete uğramadan kendine çekidüzen verir.” ifadelerini kullanmıştı.

Söz konusu paylaşım sosyal medyada tepki çekmiş, Bölükbaşı daha sonra bu mesajı hesabından silmişti.

KIZ ARKADAŞINDAN PAYLAŞIM

Tahliye haberini, Furkan Bölükbaşı’nın kız arkadaşı Nisa Çaydan da X platformu üzerinden duyurdu.

Çaydan, paylaşımında “Merhaba dinleyen, aylardır bu güzel haberi vermek için sabırsızlanıyordum. Beklenen gün geldi, Furkan Bölükbaşı tahliye edildi!” ifadelerine yer verdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye’nin yapay zekâ çözümleri CES 2026’da sahne aldı
Türkiye’nin yapay zekâ çözümleri CES 2026’da sahne aldı
AK Parti'den İran açıklaması: Kaos istemiyoruz
AK Parti'den İran açıklaması: Kaos istemiyoruz
Fenerbahçe taraftara dağıtmıştı, ilgi çeken yağmurluklar satışa çıktı! Fiyatı bakın ne kadar
Fenerbahçe taraftara dağıtmıştı, ilgi çeken yağmurluklar satışa çıktı! Fiyatı bakın ne kadar
Tokat’ta silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti
Tokat’ta silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti
Hadi Özışık’tan Veyis Ateş üzerinden yapılan iftiralara sert tepki!
Hadi Özışık’tan Veyis Ateş üzerinden yapılan iftiralara sert tepki!
Murat Çalık'ın annesi 'aklını kaybetmek üzere'! Oğlu hastaneye kaldırıldı ve...
Murat Çalık'ın annesi 'aklını kaybetmek üzere'! Oğlu hastaneye kaldırıldı ve...
Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı
Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı
Galatasaray için İstanbul'a gelmişti! Can Armando Güner geri döndü
Galatasaray için İstanbul'a gelmişti! Can Armando Güner geri döndü
Hırvatistan Başbakanı Plenkovic: "Ukrayna Rus saldırısının mağdurudur"
Hırvatistan Başbakanı Plenkovic: "Ukrayna Rus saldırısının mağdurudur"
Genç avukatlara büro kurmaları için sağlanan kredi desteğinin süresi 30 Haziran'a uzatıldı
Genç avukatlara büro kurmaları için sağlanan kredi desteğinin süresi 30 Haziran'a uzatıldı
Porto'yu zirveye taşıyan Farioli ile yeni sözleşme imzalandı
Porto'yu zirveye taşıyan Farioli ile yeni sözleşme imzalandı
Uyuşturucu aramalarında gündem olmuştu Bebek Otel'de yıkım
Uyuşturucu aramalarında gündem olmuştu Bebek Otel'de yıkım