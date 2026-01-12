BIST 12.255
DOLAR 43,12
EURO 50,41
ALTIN 6.399,12
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Tokat’ta silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti

Tokat’ta silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti

Tokat'ın merkez ilçesine bağlı Emirseyit belde­sinde meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti.

Abone ol

İddiaya göre, Celil E. (47), aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Koray A'yı (46) tabancayla başından vurarak ağır yaraladı.

Koray A, sevk edildiği Tokat Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından başından aldığı sopa darbesiyle yaralanan şüpheli Celil E, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Murat Çalık'ın annesi 'aklını kaybetmek üzere'! Oğlu hastaneye kaldırıldı ve...
Murat Çalık'ın annesi 'aklını kaybetmek üzere'! Oğlu hastaneye kaldırıldı ve...
Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı
Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı
Galatasaray için İstanbul'a gelmişti! Can Armando Güner geri döndü
Galatasaray için İstanbul'a gelmişti! Can Armando Güner geri döndü
Hırvatistan Başbakanı Plenkovic: "Ukrayna Rus saldırısının mağdurudur"
Hırvatistan Başbakanı Plenkovic: "Ukrayna Rus saldırısının mağdurudur"
Genç avukatlara büro kurmaları için sağlanan kredi desteğinin süresi 30 Haziran'a uzatıldı
Genç avukatlara büro kurmaları için sağlanan kredi desteğinin süresi 30 Haziran'a uzatıldı
Porto'yu zirveye taşıyan Farioli ile yeni sözleşme imzalandı
Porto'yu zirveye taşıyan Farioli ile yeni sözleşme imzalandı
Uyuşturucu aramalarında gündem olmuştu Bebek Otel'de yıkım
Uyuşturucu aramalarında gündem olmuştu Bebek Otel'de yıkım
Grok sapıttı Ursula von der Leyen tepki gösterdi: Dehşete düştüm
Grok sapıttı Ursula von der Leyen tepki gösterdi: Dehşete düştüm
AB'den İran'ı kızdıracak açıklama: Hazırız
AB'den İran'ı kızdıracak açıklama: Hazırız
Setur'dan yarıyıl tatili için rota önerileri
Setur'dan yarıyıl tatili için rota önerileri
Haldun Dormen'den üzücü haber! Usta oyuncu entübe edildi
Haldun Dormen'den üzücü haber! Usta oyuncu entübe edildi
Ali Hamaney fotoğrafını yakan eylemci değil, fenomen çıktı
Ali Hamaney fotoğrafını yakan eylemci değil, fenomen çıktı