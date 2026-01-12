BIST 12.255
Sancaktepe Belediye Meclisi’nde üslup tartışması! 'Lan' diye hitap edince ortalık karıştı

Sancaktepe Belediye Meclisi’nde Belediye Başkanı Alper Yeğin’in, AK Parti Sancaktepe İlçe Başkanı Feyzullah Torlak’a yönelik kullandığı ifadeler tartışma yarattı. Oturumda Yeğin’in “Yapıcı olmasan ne olur lan” sözlerinin yanı sıra “Sus” ve “Kes sesini” şeklindeki çıkışları tepki toplarken, görüntülerin yayılmasının ardından ilçe gündeminde geniş yankı oluştu.

Sancaktepe Belediye Meclisi'nde Belediye Başkanı Alper Yeğin, AK Parti İlçe Başkanı Feyzullah Torlak'a kürsüden "Lan" diye hitap etti. Üslup tartışması ilçede tepki toplarken, taraflardan gelecek açıklamalar takip ediliyor.

Sancaktepe Belediye Meclisi'nde tansiyon yükseldi. Belediye Başkanı Alper Yeğin'in AK Parti Sancaktepe İlçe Başkanı Feyzullah Torlak'a yönelik kullandığı "Yapıcı olmasan ne olur lan" ifadesi ilçede geniş yankı uyandırdı.

"SUS, KES SESİNİ, NE KONUŞUYORSUN SEN"

Bununla da yetinmeyen Başkan Yeğin'in Torlak'a yönelik "Sus", "Kes sesini", "Ne konuşuyorsun sen" ifadelerini kullandığı anlar da kayıtlara geçti. Görüntülerdeki üslup ve tavır, ilçe kamuoyunda tepkiyle karşılandı.

İLÇE GÜNDEMİNDE YANKI UYANDIRDI

Oturum görüntülerinin yayılmasının ardından sosyal medyada ve ilçe gündeminde tartışma büyürken, yaşananlara ilişkin taraflardan gelecek açıklamalar da yakından takip ediliyor.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili tarafımıza ulaşan Sancaktepe Belediyesi yetkilileri, Başkan Yeğin'in bahsi geçen konuşmada "Lan" değil "Ya" dediğini belirterek iddiaları reddettiler.

