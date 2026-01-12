BIST 12.255
DOLAR 43,12
EURO 50,40
ALTIN 6.403,32
HABER /  MEDYA

A.B.İ.’nin Doğan’ı Kenan İmirzalıoğlu yeni rolünü anlattı

A.B.İ.’nin Doğan’ı Kenan İmirzalıoğlu yeni rolünü anlattı

atv’de izleyiciyle buluşmaya hazırlanan ve OGM PICTURES imzası taşıyan “A.B.İ.” dizisinde Doğan karakterini canlandıran Kenan İmirzalıoğlu, yeni projesini anlattı. İmirzalıoğlu, Doğan’ı ailesinden uzak durarak ayakta kalmayı öğrenmiş, İstanbul’a dönüşüyle geçmişiyle yüzleşen bir adam olarak tanımlarken, diziyi gerçeklik duygusu yüksek, merak ve aksiyon barındıran güçlü bir aile dramı olarak nitelendirdi.

Abone ol

atv’de izleyici ile buluşmak için gün sayan, yapımına OGM PICTURES’ın imza attığı ‘A.B.İ.’ dizisinde Doğan karakteriyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu, yeni projesini ve rolünü anlattı. 

“Doğan ailesinden uzak durarak ayakta kalmayı öğrenmiş bir adam”
Kenan İmirzalıoğlu, dizide hayat verdiği Doğan karakteri için şunları söyledi:

“Doğan, ailesinden uzak durarak ayakta kalmayı öğrenmiş bir adam. Sessiz bir hayat kurduğunu sanırken, İstanbul’a dönüşü onu kaçtığını düşündüğü geçmişle yeniden yüzleştiriyor.” 

A.B.İ.’nin Doğan’ı Kenan İmirzalıoğlu yeni rolünü anlattı - Resim: 0

“Bu topraklarda yaşanmış gerçek bir aile hikâyesi…”

A.B.İ. projesine dair değerlendirmelerde bulunan Kenan İmirzalıoğlu, dizinin gerçeklik duygusuna dikkat çekerek, “Bu topraklarda yaşanmış gerçek bir aile hikâyesi…” sözleriyle projenin güçlü ve sahici dünyasını vurguladı. 

A.B.İ.’nin Doğan’ı Kenan İmirzalıoğlu yeni rolünü anlattı - Resim: 1

“Merak duygusu yüksek bir aile dramı”

Dizinin anlatı yapısına da değinen İmirzalıoğlu, “Merak duygusu yüksek, duygusal açılımların ve aksiyonun olduğu bir aile dramı…” ifadeleriyle A.B.İ.’nin izleyiciye sunduğu dünyayı özetledi.

Güçlü anlatımıyla dikkat çekecek olan “A.B.İ.”nin oyuncu kadrosunda; Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu’nun yanı sıra Asude Kalebek, Sinan Tuzcu, Diren Polatoğulları, Nihal Koldaş, Toprak Sağlam, Serkay Tütüncü, Tuğçe Açıkgöz,  Şahin Kendirci, Ali Önsöz, Esra Şengünalp, Yaren Yapıcı, Ebrar Karabakan, Ardıl Zümrüt, Mert Demirci, Ayşen Sezerel, Burak Can Doğan, Tarık Ündüz  ve Tarık Papuççuoğlu ile Tülay Bursa gibi başarılı isimlerin yer aldığı A.B.İ., etkileyici anlatımı ve güçlü hikayesi ile Salı akşamı atv’de.

1. bölüm tanıtımı izlemek için:

https://www.youtube.com/watch?v=3txc2Wt8CEM

ÖNCEKİ HABERLER
Yaklaşık iki aydır tutuklu olan Furkan Bölükbaşı tahliye oldu
Yaklaşık iki aydır tutuklu olan Furkan Bölükbaşı tahliye oldu
Türkiye’nin yapay zekâ çözümleri CES 2026’da sahne aldı
Türkiye’nin yapay zekâ çözümleri CES 2026’da sahne aldı
AK Parti'den İran açıklaması: Kaos istemiyoruz
AK Parti'den İran açıklaması: Kaos istemiyoruz
Fenerbahçe taraftara dağıtmıştı, ilgi çeken yağmurluklar satışa çıktı! Fiyatı bakın ne kadar
Fenerbahçe taraftara dağıtmıştı, ilgi çeken yağmurluklar satışa çıktı! Fiyatı bakın ne kadar
Tokat’ta silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti
Tokat’ta silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti
Hadi Özışık’tan Veyis Ateş üzerinden yapılan iftiralara sert tepki!
Hadi Özışık’tan Veyis Ateş üzerinden yapılan iftiralara sert tepki!
Murat Çalık'ın annesi 'aklını kaybetmek üzere'! Oğlu hastaneye kaldırıldı ve...
Murat Çalık'ın annesi 'aklını kaybetmek üzere'! Oğlu hastaneye kaldırıldı ve...
Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı
Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı
Galatasaray için İstanbul'a gelmişti! Can Armando Güner geri döndü
Galatasaray için İstanbul'a gelmişti! Can Armando Güner geri döndü
Hırvatistan Başbakanı Plenkovic: "Ukrayna Rus saldırısının mağdurudur"
Hırvatistan Başbakanı Plenkovic: "Ukrayna Rus saldırısının mağdurudur"
Genç avukatlara büro kurmaları için sağlanan kredi desteğinin süresi 30 Haziran'a uzatıldı
Genç avukatlara büro kurmaları için sağlanan kredi desteğinin süresi 30 Haziran'a uzatıldı
Porto'yu zirveye taşıyan Farioli ile yeni sözleşme imzalandı
Porto'yu zirveye taşıyan Farioli ile yeni sözleşme imzalandı