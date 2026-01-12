BIST 12.270
DOLAR 43,13
EURO 50,47
ALTIN 6.395,77
HABER /  SPOR

Porto'yu zirveye taşıyan Farioli ile yeni sözleşme imzalandı

Porto'yu zirveye taşıyan Farioli ile yeni sözleşme imzalandı

Portekiz ekibi Porto'da teknik direktör Francesco Farioli'nin sözleşmesi 2028'e kadar uzatıldı.

Abone ol


İSTANBUL (AA) - Portekiz ekibi Porto'da teknik direktör Francesco Farioli'nin sözleşmesi 2028'e kadar uzatıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 36 yaşındaki İtalyan çalıştırıcıyla 30 Haziran 2028'e kadar sürecek yeni kontrat imzalandığı belirtildi.

Daha önce Fatih Karagümrük, Alanyaspor, Nice ve Ajax'ta görev yapan genç teknik direktör, Temmuz 2025'te Porto'nun başına geçti.

Porto, ilk devresi sona eren Portekiz liginde topladığı 49 puanla en yakın rakibi Sporting'in 7 puan önünde zirvede yer aldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Uyuşturucu aramalarında gündem olmuştu Bebek Otel'de yıkım
Uyuşturucu aramalarında gündem olmuştu Bebek Otel'de yıkım
Grok sapıttı Ursula von der Leyen tepki gösterdi: Dehşete düştüm
Grok sapıttı Ursula von der Leyen tepki gösterdi: Dehşete düştüm
AB'den İran'ı kızdıracak açıklama: Hazırız
AB'den İran'ı kızdıracak açıklama: Hazırız
Setur'dan yarıyıl tatili için rota önerileri
Setur'dan yarıyıl tatili için rota önerileri
Haldun Dormen'den üzücü haber! Usta oyuncu entübe edildi
Haldun Dormen'den üzücü haber! Usta oyuncu entübe edildi
Ali Hamaney fotoğrafını yakan eylemci değil, fenomen çıktı
Ali Hamaney fotoğrafını yakan eylemci değil, fenomen çıktı
Osmaniye'de sağanak! Hayat felç oldu...
Osmaniye'de sağanak! Hayat felç oldu...
Stefan Kuntz'a "cinsel taciz" suçlaması! Hamburg'dan flaş açıklama
Stefan Kuntz'a "cinsel taciz" suçlaması! Hamburg'dan flaş açıklama
İzmir'de kamyonda 5 milyon bandrolsüz sigara ele geçirildi
İzmir'de kamyonda 5 milyon bandrolsüz sigara ele geçirildi
Türk Dil Kurumunun "Mobil Türkçe Sözlük Uygulaması" güncellendi
Türk Dil Kurumunun "Mobil Türkçe Sözlük Uygulaması" güncellendi
Soğuk ve yağışlı hava çarşamba günü ülkeyi terk edecek
Soğuk ve yağışlı hava çarşamba günü ülkeyi terk edecek
Beyoğlu Yeni Çarşı - Fenerbahçe maçının stadı değişti
Beyoğlu Yeni Çarşı - Fenerbahçe maçının stadı değişti