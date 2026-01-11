BIST 12.201
DOLAR 43,13
EURO 50,22
ALTIN 6.251,35
HABER /  MEDYA

Ekol TV tartışmasında Eray Görgülü’den ziyaret açıklaması

Ekol TV çevresinde süren ziyaret tartışmalarında eleştiriler Akın Gürlek’in kanala yaptığı ziyarette yoğunlaştı. Ekol TV Ankara yöneticisi Eray Görgülü ise Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’nun da geçmişte kanalı ziyaret ettiğini hatırlattı.

Abone ol

Ekol TV çevresinde süren tartışmalar sosyal medyada ve siyasette yankı bulurken, eleştiriler özellikle kanalın ziyaretçilerine odaklandı. Muhalefet, Akın Gürlek’in kanala yaptığı ziyareti gündeme getirerek tepkisini sürdürürken, kanalın Ankara yöneticilerinden Eray Görgülü'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Görgülü, Akın Gürlek’in ziyaretinin eleştirilmesine karşı, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun da kanala ziyarete bulunduğunu hatırlattı. Görgülü, Özgür Özel'in 1 Mayıs tarihindeki ziyareti sırasında verdiği röportajı da alıntıladı.

İşte Eray Görgülü'nün o paylaşımı:

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul-İzmir Otoyolu’nda zincirleme kaza: 1 ölü, 10 yaralı
İstanbul-İzmir Otoyolu’nda zincirleme kaza: 1 ölü, 10 yaralı
İstanbul Fatih’te istinat duvarı çöktü
İstanbul Fatih’te istinat duvarı çöktü
GÜÇ Programı tanıtıldı: 3 milyon gence istihdam hedefi
GÜÇ Programı tanıtıldı: 3 milyon gence istihdam hedefi
Netanyahu’dan İran açıklaması: Pers ulusu yakında kurtulacak
Netanyahu’dan İran açıklaması: Pers ulusu yakında kurtulacak
Trump’tan açık tehdit: Çok geç olmadan anlaşın
Trump’tan açık tehdit: Çok geç olmadan anlaşın
Tekirdağ’da toprak kayması: 65 kişi tahliye edildi
Tekirdağ’da toprak kayması: 65 kişi tahliye edildi
CHP lideri Özel: Buradan ant içerim, yemin ederim ki...
CHP lideri Özel: Buradan ant içerim, yemin ederim ki...
İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir kesiminde zincirleme kaza!
İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir kesiminde zincirleme kaza!
Boşanma aşamasındaki eşi tarafından tabancayla vuruldu
Boşanma aşamasındaki eşi tarafından tabancayla vuruldu
Konya'da şiddetli rüzgar hayatı felç oldu...
Konya'da şiddetli rüzgar hayatı felç oldu...
Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli gözaltına alındı
Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli gözaltına alındı
Dursun Özbek, Galatasaray taraftarından özür diledi
Dursun Özbek, Galatasaray taraftarından özür diledi