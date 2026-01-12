BIST 12.270
Genç avukatlara büro kurmaları için sağlanan kredi desteğinin süresi 30 Haziran'a uzatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, genç avukatlara büro kurmaları için kredi desteği sağlanmasına ilişkin protokolün süresinin 30 Haziran'a uzatıldığını ve 5 milyar liralık ek kredi limiti daha sağlanacağını bildirdi.

Bakan Tunç, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, yargının üç sac ayağından birinin bağımsız savunmayı temsil eden avukatlar olduğunu, avukatların mesleklerini daha güçlü şekilde yapabilmeleri için hayata geçirilen kredi desteği uygulamasına devam edildiğini belirtti.

Bu kapsamda, kendi bürosunu kurmak isteyen genç avukatlara yönelik daha önce Adalet Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye Barolar Birliği, VakıfBank ve Kredi Garanti Fonu ile protokol imzalandığını anımsatan Tunç, 6 bin 70 avukatın bu imkandan yararlandığını ve protokolde belirlenen 5 milyar liralık kredinin tamamının kullandırıldığını aktardı.

Protokol süresinin uzatılmasına karar verildiği bilgisini veren Tunç, şunları kaydetti:

"Başvuruların devam etmesi üzerine yaptığımız protokolün kapsamını genişleterek avukatlarımıza 5 milyar liralık ek kredi limiti sağlayacağız. Protokolümüzün süresini de 30 Haziran 2026 tarihine kadar uzattık. Bu kapsamda avukatlarımıza 1 milyon liraya kadar 6 ay geri ödemesiz, 36 ay vadeli, ödeme kolaylığıyla kredi imkanı sunuyoruz. Avukatlarımızın görevlerini en iyi imkanlarla yapabilmelerini sağlamak için bağımsız savunmayı güçlendirecek adımlar atmaya devam edeceğiz."

"Avukatların Büro Kurma Giderlerinin Karşılanması İçin Finansman Desteği Sağlanmasına Dair İşbirliği Protokolü", Bakan Tunç'un katılımıyla 9 Temmuz 2025'te Ankara Hakimevi'nde düzenlenen törenle imzalanmıştı. Protokolle avukatlara, toplam 5 milyar lira kredi kullandırılması hüküm altına alınmıştı. Protokol süresinin uzatılması ve 5 milyar lira da ek kredi limiti sağlanmasıyla söz konusu miktar 10 milyar liraya çıktı.

